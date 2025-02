Nella fiction dedicata a Oriana Fallaci, “Miss Fallaci”, ci sono anche personaggi meno conosciuti che i telespettatori si chiedono chi siano. Tra questi c’è Carlo Morganti, vice-direttore de L’Europeo. Morganti, interpretato da Leonardo Lidi, attore e regista teatrale, nella fiction viene rappresentato come sempre ostile nei confronti della giovane Oriana Fallaci. La scrittrice e giornalista ha lavorato a lungo nella redazione de L’Europeo, settimanale d’attualità pubblicato dal 1945 al 1995. Con lei hanno lavorato altri grandi nomi del giornalismo.

Nella fiction, invece, Francesco Colella interpreta Alfredo Battistini. Anche in questo caso il personaggio non è reale, ma inventato. Alfredo Battistini potrebbe corrispondere al giornalista messinese Michele Serra, direttore de “L’Europeo”. A parlarne è stato lo stesso Francesco Colella che ha spiegato alla Gazzetta del Sud: “Potrebbe lontanamente ispirarsi a Serra sebbene per il personaggio non si giochi su alcuna somiglianza specifica”.

“Miss Fallaci”, chi sono Carlo Morganti e Alfredo Battistini

Carlo Morganti e Alfredo Battistini, che vengono nominati nella fiction “Miss Fallaci” che racconta appunto della vita e della lunga carriera di Oriana Fallaci, non sono esistiti davvero. Non esistono, infatti, due personaggi nella vita della giornalista e scrittrice con questi nomi. Molto probabilmente, però, si ispirano e due figure esistite davvero ossia il direttore e il vice-direttore dell’Europeo, il settimanale d’attualità per il quale Oriana Fallaci ha lavorato per diversi anni.

Nella serie tv, Alfredo Battistini, direttore de L’Europeo, appare molto severo nei confronti della giovane giornalista, Oriana Fallaci, ma ne intuisce il talento. Per questo, come spiegato proprio dall’attore che lo interpreta ovvero Francesco Colella, cerca di abbattere le riserve del suo vice Carlo Morganti che invece non ha affatto simpatie nei confronti della giovane redattrice.

