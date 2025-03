Carlo Morganti esiste davvero? La verità sul giornalista di Miss Fallaci

Tra i volti rappresentati nella serie di Rai1 Miss Fallaci troviamo la figura di Carlo Morganti, vice direttore de L’Europeo che ha trovato ampio spazio nella fiction con Miriam Leone protagonista. Carlo Morganti, interpretato da Leonardo Lidi, attore e regista teatrale, nella fiction è stato rappresentato come sempre ostile nei confronti della giovane Oriana Fallaci. La scrittrice e giornalista ha lavorato a lungo nella redazione de L’Europeo, settimanale d’attualità pubblicato dal 1945 al 1995. Con lei hanno collaborato altri grandi nomi del giornalismo, come Alfredo Battistini, che troviamo sempre nel progetto di Rai1 con Miriam Leone come attrice protagonista nei panni di Miss Fallaci.

La verità sul personaggio di Carlo Morganti spiazza però il pubblico, in effetti, il giornalista non è realmente esistito nella vita di Oriana Fallaci. Carlo Morganti e Alfredo Battistini, che vengono nominati nella fiction “Miss Fallaci” che racconta appunto della vita e della lunga carriera di Oriana Fallaci, dunque, sono personaggi frutto dell’immaginazione degli sceneggiatori di Miss Fallaci.