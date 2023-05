Carlo Motta, chi è il fidanzato di Helena Prestes/ Dichiarazione all’Isola: “Sei la donna della mia vita”

Carlo Motta è il fidanzato di Helena Prestes

Carlo Motta è il fidanzato di Helena Prestes. La rivelazione arriva in diretta all’Isola dei Famosi, ma la modella brasiliana aveva già fatto cenno ad una frequentazione in atto durante alcuni confessionali. “Posso amare di nuovo, mi manca, volevo sapessi questo”, ha infatti dichiarato Helena in uno di questi, facendo riferimento ad una grossa delusione d’amore avuta in passato che ha avuto un forte impatto sulla sua vita amorosa.

Helena Prestes è pronta a vivere la sua storia d’amore con Carlo, di cui in diretta racconta: “È complicato perché lui conosce la mia parte fragile e impaurita di entrare in una relazione. Ci stavamo frequentando prima di entrare qui. Se è il mio fidanzato? Diciamo di si, anche se io ho paura di entrare in una relazione perché abbiamo una situazione un po’ complicato. Io ho pensato a lui, mi è mancato e questo è importante per me.”

Carlo Motta, dichiarazione d’amore a Helena Prestes in diretta all’Isola dei Famosi 2023

È quindi felicissima quando scopre che Carlo è in studio per lei. E non è tutto, perché fa alla sua Helena una importante dichiarazione d’amore: “Mi manchi tantissimo, ti guardo sempre e sei bravissima. Io ti amo tantissimo Helena e penso che tu sia la donna della mia vita”. Lei è commossa e felice allo stesso tempo.

Ma chi è Carlo Motta? È un influencer e modello che in passato è stato affiancato a Dayane Mello. Lo scorso anno si è infatti vociferato di un flirt tra i due.

