Tutto su Carlo Motta, l’ex fidanzato di Helena Prestes

Carlo Motta è l’ex fidanzato di Helena Prestes che ha cominciato l’avventura nella casa del Grande Fratello con una sofferenza nel cuore causata dalla fine della storia d’amore. Carlo Motta e Helena Prestes hanno vissuto inizialmente la relazione in segreto ufficializzando il rapporto durante la partecipazione di lei all’Isola dei Famosi grazie ad una sorpresa organizzata da Carlo Motta e dalla produzione del reality. Una storia che, per Helena, è stata importante e che è finita lasciando un vuoto nel cuore della modella brasiliana che, oggi, ha ritrovato l’amore con Javier Martinez all’interno della casa.

Grande Fratello, puntata 6 marzo 2025/ Diretta ed eliminato: sorprese per Shaila Gatta e Mariavittoria

Nonostante la storia sia finita, Carlo Motta pare che stia continuando a sostenere Helena e a seguirla durante l’avventura nella casa più spiata d’Italia. Da tempo al centro delle polemiche, Helena ha così ricevuto il sostegno a distanza dall’ex fidanzato.

Le parole di Carlo Motta su Helena Prestes

Nonostante la storia sia finita, tramite i social, Carlo Motta spende parole bellissime per Helena Prestes che è stata e continua ad essere al centro delle polemiche per l’atteggiamento che assume all’interno della Casa. Pur avendo scelto di seguire a distanza l’avventura di Helena, Carlo Motta ha deciso di esporsi scrivendo un dolce messaggio per l’ex fidanzata.

Lorenzo innamorato di Chiara o strategia per fare clip al GF?/ Fan sicuri: "Tutti complici, anche Shaila"

“Helena è una persona altruista, probabilmente anche troppo, sensibile e buona, si è sempre privata delle cose per aiutare gli altri, pur non navigando nell’oro e avendo origini a dir poco umili, ho imparato tante cose stando con Lei, una donna che ha affrontato il mondo da sola poco più che ragazzina ha imparato 5 lingue ha fatto tantissimi lavori e non si è mai appoggiata a nessun uomo come fanno tante sue colleghe modelle… ” – ha fatto sapere l’ex fidanzato della modella brasiliana. “Io sono molto contento che abbia fatto parte della mia vita ed è una delle persone alle quali voglio più bene al mondo. Ci tengo e lei è una forza della natura e lo sta dimostrando anche in questo programma emergendo e distinguendosi dagli altri”, ha concluso.

Javier Martinez attacca Chiara al Grande Fratello/ "Non è sincera con Alfonso D'Apice"