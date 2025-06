Carlo Motta, ex fidanzato di Helena Prestes, ha deciso di rompere il silenzio e fare finalmente chiarezza su quanto sta accadendo con la modella brasiliana. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Fanpage, nella quale ha raccontato tutto: dal loro riavvicinamento prima dell’inizio del Grande Fratello fino ai loro molteplici incontri dopo la fine del reality. Una situazione della quale Javier Martinez, attuale fidanzato di Helena, sarebbe a conoscenza da settimane, almeno stando alle rivelazioni di Carlo. Ma partiamo dall’inizio.

Carlo ha dichiarato che i rapporti con Helena non si sono mai interrotti, tanto che è stato lui l’ultima persona che lei ha visto prima di entrare nella Casa del Grande Fratello. Al tempo si erano lasciati da 7 mesi, ma erano rimasti comunque in contatto e, proprio in quei giorni, tra loro c’era stato un riavvicinamento. Motivo per il quale, quando Helena bacia Lorenzo Spolverato nella Casa, lui si infuria.

Carlo Motta, dagli incontri con Helena Prestes dopo il GF all’accusa alla coppia: “Lei e Javier? Insieme per convenienza”

Tornando agli incontri, dopo il Grande Fratello, Helena, pur essendo fidanzata con Javier, rivede Carlo Motta in varie occasioni e viaggi. “Se siamo stati insieme fisicamente? Non voglio rispondere”, sono state le parole del ragazzo, che ha comunque ammesso che qualche settimana fa Javier ha scoperto tutto, sia tramite amici che hanno visto Carlo e Helena insieme, sia attraverso delle chat sul telefono della modella.

Se con Javier Carlo non ha mai parlato, Helena l’ha invece sentita oggi: “mi ha chiamato per dirmi di non fare niente, che c’è in giro un casino. A me basta che sparisca tutto, e io sono a posto.” ha spiegato, facendo riferimento ai numerosi insulti e accuse che sta ricevendo dai fandom della coppia. E, proprio a proposito di Javier e Helena e sulla veridicità del loro amore, Carlo ha concluso dicendo: “Se i loro sentimenti sono reali? Non lo so. Magari sono innamorati e questo è il loro modo (di stare insieme, ndr). […] Credo che c’è una convenienza reciproca, qualcosa che ha fatto in modo che la storia sia andata avanti.” Un’accusa che alimenta le voci delle ultime ore secondo le quali la coppia sarebbe in realtà fake.