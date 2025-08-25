Carlo Motta, l'ex fidanzato di Helen Prestes, avrebbe un nuovo amore: chi sarebbe la nuova fidanzata.

Carlo Motta volta pagina e dimentica definitivamente Helena Prestes stando all’ultima segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano. Carlo Motta e Helena Prestes hanno vissuto una storia importante ufficializzata durante la partecipazione di lei all’Isola dei Famosi. Una relazione che, però, è finita poco prima dell’ingresso di Helena nella casa del Grande Fratello dove, poi, la modella brasiliana ha ritrovato l’amore in Javier Martinez. Dopo il Grande Fratello, nonostante la relazione con Javier, il nome di Helena è stato nuovamente accostato a quello di Carlo Motta.

Un gossip che è stato lentamente dimenticato sia da Helena Prestes che da Carlo Motta. Mentre la modella brasiliana, dopo l’estate trascorsa in Italia, si trova attualmente a New York con il fidanzato Javier Martinez, Carlo Motta sembrerebbe aver ritrovato l’amore.

Chi è la nuova fidanzata di Carlo Motta, ex di Helena Prestes

Secondo quanto riporta una segnalazione ricevuta e pubblicata su Instagram da Deianira Marzano, Carlo Motta avrebbe voltato pagina e sarebbe attualmente fidanzato con una bellissima modella che si chiamerebbe Elena Berri.

“A proposito di GF, hai visto che l’ex di Helena, Carlo, sta con la bellissima modella Elena Berri?” – chiede il follower a Deianira Marzano. “Basta guardare il profilo di lei per notare le foto a casa di lui assieme ai suoi cani”, conclude la segnalazione dell’esperta di gossip.