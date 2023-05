Carlo Motta, fidanzato di Helena Prestes dell’Isola/ “Ci siamo conosciuti 2 anni fa…”

Isola dei Famosi 2023, Carlo Motta e il rapporto con Helena Prestes

All’Isola dei Famosi 2023, in queste prime puntate del reality, Helena Prestes ha avuto modo di mettersi in contatto con il fidanzato Carlo Motta. Dopo l’incertezza iniziale circa la reale natura del loro rapporto, alla fine la naufraga si è sbilanciata e l’ha considerato a tutti gli effetti il suo fidanzato. Il quale, nella puntata di ieri, le ha anche dedicato una romantica poesia a testimonianza dell’amore che li unisce. Inoltre il ragazzo, intervistato da Isola Party, ha anche parlato del loro rapporto, di come si sono conosciuti e del tema del tradimento.

Helena Prestes all'Isola dei Famosi: "Come sta Silvio Berlusconi?"/ Ilary Blasi spiazzata

“Intanto nella scorsa puntata io sono diventato il suo fidanzato ufficiale. È già successo che mi ritenesse il suo fidanzato, si era poi tirata indietro più di una volta” ha ammesso nel corso dell’intervista a Giorgia Palmas e Andrea Dianetti. E ricorda quando si conobbero e come, a seguire, si sia evoluta la loro conoscenza: “Ci siamo conosciuti ad una festa sul lago, quasi due anni fa. Dopo abbiamo avuto un’amicizia per almeno un anno. Siamo amici speciali“.

Isola, Fiore Argento contro Helena "arroganza supportata dal nulla"/ Lite in diretta!

Carlo Motta su Helena Prestes: il timore del ragazzo

Ma, nel corso dell’intervista, Carlo Motta ha parlato anche del timore che Helena Prestes possa innamorarsi di qualcuno all’Isola dei Famosi 2023: “La paura c’è sempre, però è anche una sfida, un mio modo di vedere se lei ci tiene veramente. Sono dell’idea che nel percorso tra due persone, è giusto che entrambe le persone nella coppia abbiano la possibilità di tradire e di essere tentati. Perché solo in questo modo si può capire“. E ha aggiunto: “Attualmente penso di essere una delle poche persone che conosce meglio Helena“.

Luca Vetrone, sfuriata all'Isola contro Helena e Gianmaria/ Loro sbottano: "Sei poco uomo. Pagliaccio"

Inoltre, ha rivelato un retroscena su come il loro rapporto sia stato indefinito sino a poche settimane fa: “Prima di partire eravamo in autogrill fermi, una signora ha chiesto: ‘Ma è il suo fidanzato?’. Lei ha risposto: ‘Ma no, si figuri, deve ancora crescere, è un bambino’. Secondo lei sono infantile a livello caratteriale, ma non è vero“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA