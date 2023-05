Carlo Motta nudo su Instagram, Helena Prestes “che brutta figura!”/ Siparietto all’Isola dei Famosi!

Isola dei Famosi 2023, la rivelazione di Vladimir Luxuria su Carlo Motta

Ieri sera, nella puntata de L’Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes ha avuto modo di sentire la voce del fidanzato Carlo Motta. In postazione nomination la naufraga, in particolare, ha ricevuto un avvertimento da parte di Vladimir Luxuria su come il suo fidanzato si starebbe comportando in sua assenza. L’opinionista le ha spiegato: “Stavo seguendo il profilo Instagram del tuo promesso sposo, che ovviamente è molto affranto, gli manchi tantissimo, sta soffrendo tantissimo… Solo che sto notando che lui sta avendo tantissime storie, oh scusa, facendo tantissime storie su Instagram dove si mette quasi nudo…“.

Ilary Blasi è rimasta spiazzata da questa rivelazione, così come la stessa Helena, che ha mostrato uno sguardo preoccupato. Il sorriso è poi sbocciato sul suo volto quando, in studio, ha sentito la voce del suo Carlo, che ha voluto così rassicurarla: “Ciao Helena! Sto bene, ho fatto una foto mentre facevo la doccia“.

Helena Prestes bacchetta Carlo Motta: "Mamma mia, che brutta figura!"

Tuttavia la decisione di Carlo Motta di mostrarsi senza veli sui social (con una sola emoji a coprire le parti intime) non è andata giù a Helena Prestes. Che, all’Isola dei Famosi 2023, lo bacchetta: “Ti ho detto di non farle ste cose“. Il fidanzato specifica: “Non ero coperto, ma ho messo uno smile. So che tu mi sgrideresti per queste cose, che non ti piacciono“. Ed Helena sembra sempre più contrariata di fronte a questa scelta, esclamando: “No perché fai questo? Mamma mia, che brutta figura!“.

Carlo Motta ha spiegato, con ironia, di voler sfruttare la sua assenza: “Non ci sei, quindi sfrutto la cosa“. Helena però sembra non sentire ragioni e gli chiede il motivo di simile comportamento: “Mi fa inca*are, non devi fare ste cose. Perché devi far vedere? Fai il bravo. Sicuramente tua mamma ti dirà di non farlo“. Alla fine la breve scaramuccia d’amore si è conclusa tra i sorrisi e gli applausi del pubblico, con la modella che ha espresso contentezza per aver sentito, anche se per pochi istanti, la vicinanza della sua dolce metà.











