Carlo Motta sbotta a L’Isola: “La mia storia con Helena è vera!”/ Scontro con Vladimir, lei lo incastra!

Vladimir Luxuria stuzzica Carlo Motta sulla storia con Helena Prestes, lui sbotta!

Helena Prestes è stata ufficialmente eliminata durante la semifinale de L’Isola dei Famosi 2023. L’uscita di scena della naufraga è stata accolta da una battuta di Vladimir Luxuria: “Torna in Italia, ti aspetta Carlo se ti ricordi chi è…” Il Carlo in questione è il fidanzato Carlo Motta, volato fino in Honduras per proporre ad Helena di diventare ufficialmente la sua fidanzata.

Carlo è proprio in studio e accoglie la battuta di Vladimir in malo modo. Fa infatti notare all’opinionista di essere anche stufo di questi riferimenti alle voci secondo le quali la sua relazione con Helena sia finta, al che Luxuria lo invita a farsi una risata: “È una battuta!”

Carlo Motta stanco delle voci sulla relazione con Helena: “Ci tengo davvero, basta!”

“Una battuta? È un po’ che va avanti… Tra l’altro lo sai bene che io ci tengo a lei eh…”, tuona allora Carlo in diretta. “Guarda che la cosa della finzione del rapporto non l’ho tirata fuori io, ma Gian Maria ed altri… – ha fatto notare allora Vladimir – Non mi scambiare per i naufraghi! Io ho fatto una battuta…” ha quindi aggiunto. “Non sono contento di sentire certe cose… È una stupidaggine…Non è vero!” ha tuonato ancora Clarlo, chiaramente infastidito. “Ho preparato il vestito per il vostro matrimonio…”, ha ancora punzecchiato Vladimir, incastrando poi Carlo con un ultimo affondo: “Se ci resti così male per una battuta vuol dire che qualcosa di vero c’è…E scusami eh?”.

