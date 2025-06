Dopo il Grande Fratello non si è fatto altro che parlare di Helena Prestes e Javier Martinez, coppia affiatatissima che si è distinta dalle altre soprattutto in seguito al reality. Tanti progetti insieme, tra cui quello di convivere e formare una famiglia, eppure giovedì pomeriggio i fan si sono presi un bello spavento dopo che Carlo Motta, ex fidanzato della modella brasiliana, ha spiegato sui social di aver rivisto Helena una volta finito il Grande Fratello. Ma è davvero così? E perchè si sarebbero incontrati di nuovo?

Le fan di Javier Martinez e Helena Prestes sono andate nel panico dopo la confessione di Carlo Motta e hanno subito voluto vederci chiaro. Infatti, il ragazzo ha rincarato la dose svelando dettagli clamorosi sui loro incontri ‘segreti’. Sì, avete capito bene, segreti, dato che l’ex fidanzato della Prestes ha svelato che nemmeno Javier sapeva che loro si vedessero. Il pallavolista argentino avrebbe scoperto tutto tramite delle chat ma ha deciso di rimanere con lei nonostante questa omissione. Eppure, Carlo Motta ha una sua idea ben precisa sulla loro relazione.

“Se lei lo ama davvero? Non lo so. Magari sono innamorati e questo è il loro modo di stare insieme“, spiega Carlo Motta rincarando la dose sui loro incontri segreti, “Ci siamo visti in diverse parti del mondo, Javier lo ha saputo settimane fa. Credo che c’è una convenienza reciproca, qualcosa che ha fatto in modo che la storia sia andata avanti”. L’ex fidanzato di Helena Prestes aveva attirato l’attenzione pubblicando diverse fotografie fatte insieme alla modella durante questo periodo dimostrando ai fan che stava dicendo la verità. Successivamente, però, ha rimosso tutto forse per paura di una reazione forte di Javier e dell’ex fidanzata. Ma come stanno davvero le cose? Intanto Helena Prestes continua a stare con il suo attuale fidanzato e a mostrarsi felice in sua compagnia spegnendo le voci che vedono la loro coppia come finta.