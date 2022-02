Carlo Negri, fidanzato Sabrina Ghio/ Dal tumore di lei ad anello e gravidanza

Carlo Negri, il fidanzato e futuro marito di Sabrina Ghio. I due aspettano anche un figlio

Classe 1991, Carlo Negri è la nuova fiamma che ha fatto battere il cuore a Sabrina Ghio l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi e tronista di Uomini e Donne. Insieme da ormai più di anno, i due aspettano un figlio. Il lieto annuncio è arrivato meno di due settimane fa, dopo mesi difficili per l’ex tronista. Lo scorso anno, infatti, Sabrina Ghio ha dovuto sottoporsi a una delicata operazione e conseguenti controlli medici dopo aver scoperto una massa tumorale in fase di formazione. L’influencer non ha mai voluto rivelare troppi dettagli sulla sua situazione clinica, ma di certo per lei non è stato un periodo semplice. Eppure, dopo tanta sofferenza può finalmente tornare a sorridere.

Sabrina Ghio e Carlo Negri, la sorprendente proposta di matrimonio

Sabrina Ghio, dopo un periodo per nulla semplice, ad agosto ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno Carlo Negri. Lui ha organizzato una cena con le persone più care, ma non solo. Infatti durante i festeggiamenti presso la Masseria Torre Coccaro il fidanzato si è superato. Ad un certo punto della serata, Carlo Negri si è ritagliato un momento di intimità con Sabrina Ghio. I due si sono scambiati delle dolci parole e qualche tenero bacio. Ecco poi il gesto inatteso che ha lasciato senza fiato l’ex allieva di Amici. Lui dalla tasca ha estratto una scatolina nera e si è inginocchiato davanti a lei, chiedendole così di sposarlo, mentre la musica in sottofondo rendeva il tutto ancora più romantico. Non si capiscono le parole, ma si avverte la commozione. La risposta è stata “sì”: “Come in una favola. È e sarà per sempre siiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Moglie & marito. 03/08/2021″, ha scritto felice sul suo profilo Instagram.

