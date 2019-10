Carlo, nuovo tronista Uomini e Donne/ Chi è? “Cerco una donna ambiziosa”: Video!

Si chiama Carlo, ha 28 anni ed è il nuovo tronista di Uomini e Donne. La redazione ha finalmente annunciato la persona che prende il posto di Sara Tozzi sulla poltrona rossa. Carlo è di Venezia e, nel breve video di presentazione, racconta chi è. “Nella vita ho sempre giocato a pallone ma ora lavoro come barman in un locale. – racconta Carlo – Il mio piccolo sogno nel cassetto è quello di avere un giorno un’attività tutta mia.” Il nuovo tronista di Uomini e Donne ammette poi di non essere un tipo facile: “Caratterialmente? Sono una testa di cavolo. – e aggiunge – La gente crede che io sia una persona superficiale ma c’è una piccola differenza tra l’essere superficiali e leggeri. Io mi ritengo una persona leggera perché non prendo troppo la vita sul serio. Sono un ragazzo che vive la vita serenamente, senza troppe ansie. Sono una persona mite ma se mi fanno arrabbiare divento arrogante e faccio valere il mio pensiero.”

Carlo, nuovo tronista di Uomini e Donne: “Cerco una donna che mi migliori”

Ma cosa cerca in amore il nuovo tronista di Uomini e Donne? Carlo racconta alle telecamere che: “Nei rapporti la monotonia mi distrugge – confessa – emotivamente ho sembra bisogno di quel brio iniziale per dare il 100%. Mi piacciono le donne ambiziose, quelle con gli attributi per tenermi testa ma soprattutto per tenermi a bada. Quando sono innamorato non ho il bisogno e non sento la necessità di guardarmi intorno”. La persona più importante dell sua vita è la mamma, che negli anni ha dovuto far fronte al suo carattere non sempre facile. Ammette, infatti, di averne fatti di casini nel corso degli anni. A Uomini e Donne vuole trovare una donna che lo migliori: ce la farà? (Clicca qui per il video di presentazione)

