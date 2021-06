Carlo Olmo, il Lupo Bianco/ Cavaliere al merito: “esempio straordinario e unico”

Carlo Olmo tra i protagonisti di Nuovi Eroi, il programma che racconta le storie di cittadini con dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L’avvocato e filantropo vercellese si è distinto durante la pandemia da Coronavirus per il suo impegno sociale e civile distribuendo più di 140mila mascherine e non solo. Olmo, infatti, ha donato migliaia di euro alla sanità della sua città. Un gesto che non è passato inosservato, anzi è stato premiato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella con l’alta onorificenza di Cavaliere al merito per il suo impegno e le generosità nell’emergenza Coronavirus.

PAOLA FERRARI COME SHARON STONE/ Video: "Inquadratura hot? Niente farfallina tatuata"

Nella nota ufficiale condivisa dal Quirinale si legge: “i riconoscimenti vogliono simbolicamente rappresentare l’impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali”. Tra questi riconoscimenti c’è anche quello per Olmo, che ha effettuato un bonifico da 15 mila euro alle politiche sociali del Comune di Vercelli per aiutare le famiglie morose nel pagare le bollette di acqua, luce e gas.

Katia Ricciarelli, la svolta col tormentone estivo Tonight Mon Amour/ "Nata per caso"

Carlo Olmo: l’impegno per la città di Vercelli premiato da Sergio Mattarella

Non solo, poco prima il “Lupo Bianco” Carlo Olmo aveva anche donato all’Angsa Vercelli e Novara alcuni elettrodomestici e una serie di materiali per la ripartenza delle attività. Una storia, quella del benefattore piemontese, che ha ispirato anche il produttore cinematografico Antonio Chiaramonte che ha prodotto il film ‘Lupo Bianco’. Una storia di impegno, costanza ed umanità quella di Olmo che in passato ha anche finanziato: un appartamento per i familiari dei bambini in cura nell’ospedale oncologico torinese Regina Margherita, realizzato un ospedale Wecare ad Aber in Uganda, 2 aule di un asilo in Perù, l’elettrificazione di un villaggio in Vietnam e una biblioteca per la Fondazione Santina di Don Luigi Ginami.

Valentina e Oronzo di Temptation Island aspettano un figlio/ Dalla crisi all'annuncio

Il giornalista cattolico Maurizio Scandurra parlando di Olmo ha detto: “per Carlo Olmo il luogo della carità, così come quello di Dio, è ovunque, come scriveva il filosofo, teologo e storico svizzero Alexandre Rodolphe Vinet. Un esempio straordinario e unico, il suo, che insegna come la vera ricchezza sta nel dono”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA