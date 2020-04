Carlo Pernat, ex manager Valentino Rossi/ “2 volte a settimana ho escort a casa”

Pubblicità

E’ un Carlo Pernat senza peli sulla lingua quello che ha parlato ai microfoni del noto programma radiofonico, La Zanzara, su Radio 24. L’imprenditore genovese, manager di numerosi campioni delle due ruote come ad esempio Valentino Rossi, ha spiegato come sta passando la quarantena: “Sono rinchiuso in casa a Piazza Alimonda. Meno male che non ho la moglie altrimenti sarei al 41 bis, perché secondo me se sei in casa con la moglie è un 41 bis”. Pernat sta cercando di spassarsela nonostante il periodo di divieti: “Mi sono arrangiato. Nel senso che ho delle mie amiche che mi vengono a trovare. Ci mancherebbe altro. Attenzione, uso l’Amuchina… Ho una stecca di bottiglie”. Quindi Pernat spiega più nel dettaglio: “Allora, vi racconto. Ho qualche amica che prende un taxi e viene a casa. Sono prostituite sudamericana e qualche orientale”.

CARLO PERNAT: “NON VADO SOLO CON LE DONNE, LEGGO ANCHE”

A quel punto Pernat viene redarguito dai conduttori de La Zanzara, Giuseppe Cruciani e David Parenzo, circa il fatto che comunque avere un contatto fisico, anche se con le dovute precauzioni è comunque rischioso: “Ho capito ragazzi, avete ragione. A parte che io il giorno esco con la mascherina come i carcerati, vivo in casa, sono pulito, queste che vengono da me le conosco. Sono anche amiche, oltre che escort. Io ritengo si possa fare. Sto benissimo, anzi, sto sempre meglio”. Il manager delle due ruote spiega che questi appuntamenti avvengono due volte a settimana: “Due volte a settimana ho bisogno di farlo. Ragazzi, bisogna vivere alla giornata. Il tempo non passa, il tempo arriva. I miei sono bisogni di animale? No, di uomo”. Comunque Pernat non si limita solo a quello: “Leggo due libri alla settimana. Dallo spagnolo all’inglese. Quindi sulla cultura nessuno può dirmi niente. Ma non ci penso nemmeno a togliermi la voglia di… Anzi, secondo me questa mania deve andare ancora avanti, ci mancherebbe altro”. Quindi Pernat chiude con un appello: “Io spero che da queste macerie finalmente si riapriranno le case chiuse”.



