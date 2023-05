Carlo Piano, chi è il giornalista/ Autore del libro “Il torto” su Donato Bilancia

Carlo Piano, chi è lo scrittore

Carlo Piano sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 18 maggio, di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 dalle 14.05. Il giornalista e scrittore è autore del libro “Il Torto. Diciassette gradini verso l’inferno” nel quale ripercorre la storia di Donato Bilancia, serial killer tra i più sanguinari, autore di diciassette omicidi tra il 1997 e il 1998, in Liguria e Basso Piemonte, condannato a tredici ergastoli.

Nel 1998 Piano aveva seguito il caso Bilancia come inviato di un quotidiano nazionale. Intervistato dal Corriere della Calabria, il giornalista ha spiegato perché ha voluto scrivere questo true crime: “Poco prima di Natale del 2020, Bilancia è morto di covid nel carcere di Padova e la storia mi è tornata su: mi sono trovato costretto a descriverla, a riprendere in mano i faldoni, a risentire i testimoni, a andare nei posti dove erano successe le cose, forse per dimenticarmi di lui, ecco, per cercare di esorcizzarlo”.

Carlo Piano: i libri scritti con il padre Renzo

Carlo Piano, figlio dell’architetto Renzo Piano, è nato a Genova nel 1965. Si è laureato nel 1991 in lettere moderne all’università di Genova con una tesi in filologia romanza. Diventato giornalista, ha lavorato nelle redazioni di diversi quotidiani e settimanali a Milano. Collabora con Repubblica, La Stampa e il Secolo XIX. Insieme al padre Renzo ha curato “Almanacco dell’Architetto” , che racconta le sfide dell’architettura contemporanea rispetto alla sostenibilità e alla fragilità della terra. Con l padre ha scritto anche “Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza”, seguito poi dalla versione illustrata per bambini “Alla ricerca di Atlantide. Viaggio nell’architettura per ragazzi sognatori”. Nel 2021 ha pubblicato “Il cantiere di Berto”, il racconto della costruzione del ponte di Genova vista con gli occhi di un geometra che ha partecipato ai lavori.

