Carlo Piazza nuovo fidanzato di Michelle Hunziker?/ Chi è: modello classe 1991…

Michelle Hunziker, dopo la notizia della sua rottura con Tomaso Trussardi, è tornata ad essere una delle single più ambite e il mondo del gossip ha nuovamente acceso i suoi spietati riflettori su di lei e su un possibile altro uomo all’interno della sua vita, anche se – al momento – quella individuata parrebbe essere nulla di più di una semplice simpatia, senza tuttavia escludere che questa possa diventare qualcosa di più in futuro, quando Tomaso Trussardi sarà un ricordo lontano.

La new entry maschile all’interno della vita di Michelle Hunziker sembrerebbe essere Carlo Piazza, un modello classe 1991, più giovane della donna di ben quattordici anni e che nella sua carriera vanta numerose collaborazioni con aziende note a livello internazionale, da Wella a Samsonite.

Carlo Piazza e Michelle Hunziker stanno insieme?

L’indiscrezione su Carlo Piazza e Michelle Hunziker è stata lanciata dal portale Dagospia e al momento non ha trovato conferme da parte dei due soggetti coinvolti. Il portale, nel riportare la notizia, ha scritto testuali parole: “Potrebbe essere lui la causa della fine del rapporto della showgirl svizzera con Tommaso Trussardi? O sono solo voci di corridoio?”.

Michelle Hunziker nelle recenti interviste non ha nascosto il dolore per la separazione dal suo ex compagno confidando di aver trovato la salvezza nel suo nuovo show e magari, chissà, anche in una nuova frequentazione proprio con Carlo Piazza…

