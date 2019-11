Carlo Pietropoli, chi è il nuovo tronista?/ Uomini e Donne: “Un fiume di emozioni…”

A Uomini e Donne oggi arriverà anche Carlo Pietropoli, il nuovo tronista che ufficialmente sostituisce Sara Tozzi, la giovane che ha deciso di abbandonare perché ancora innamorata del suo ex fidanzato. Ma chi è il nuovo ragazzo che si è appena accomodato sulla mitica poltrona rossa? Ha 28 anni, abita a San Donà di Piave, in provincia di Venezia e nella vita ha sempre giocato a pallone ma ora lavora come barman in un locale. Il suo sogno nel cassetto è di avere un giorno un’attività tutta sua. Per quanto riguarda l’aspetto caratteriale, Carlo si definisce una “testa di cavolo”, la gente pensa sia superficiale, invece è solamente leggero e non prende la vita troppo seriamente. Vive in maniera serena senza particolari ansie, è mite ma se viene toccato su certi argomenti diventa prepotente e fa valere il proprio pensiero. In una relazione d’amore non sopporta la monotonia e ha sempre bisogno di sentire la vivacità iniziale. “Mi piacciono le donne ambiziose, che mi tengano testa e che mi tengano a bada” racconta. Poi aggiunge: “Quando sono innamorato non sento la necessità di guardarmi attorno”.

Uomini e Donne, Carlo è il nuovo tronista

Carlo Pietropoli ha rivelato anche che il suo punto di riferimento in assoluto è la madre. Lei è la donna che stima di più al mondo perché per 30 anni è rimasta sola e ha provveduto alla famiglia. Dall’esperienza con il trono di aspetta di trovare “qualcosa che mi stravolga, che non mi cambi ma mi migliori a livello caratteriale e personale”. Intervistato dal settimanale del programma ha aggiunto: “Ho scelto di partecipare a Uomini e Donne per fare un’esperienza di vita e vivere un percorso che spero possa migliorarmi come persona. Alle spalle ho diverse storie importanti: oggi sono un po’ sfiduciato e questa potrebbe essere l’occasione giusta per trovare la persona che possa stare al mio fianco. Questo trono sarà una sfida principalmente con me stesso: è un contesto nuovo che mi porterà inevitabilmente a mettermi in gioco e a espormi con le corteggiatrici e il pubblico. La prima puntata? È stata un fiume di emozioni. La ricorderò come una giornata indimenticabile. Spero scendano ragazze con carattere, non sopporto le snob, quelle che se la tirano. Amo la semplicità, la genuinità. Esteticamente mi ha colpito il viso di Giulia D’Urso, e anche Veronica ma essendo diventata tronista…”.





