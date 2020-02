Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo/ Uomini e Donne, lite con Marianna: “ridicolo”

Carlo Pietropoli corre a Milano, con la complicità della redazione di Uomini e Donne, per convincere Cecilia Zagarrigo a tornare in trasmissione. “Come la mettiamo Cecilia? Io sono venuto e mi sono mangiato una bella mer*a. Mi ritrovo io oggi, a Milano, per dimostrarti il mio interesse”, afferma Carlo. “Perché io in questi due mesi cosa ho fatto? Comunque stai calmo perché quest’atteggiamento con me non attacca”, risponde Cecilia. “Sei sparita per una settimana solo per averti messa in discussione una volta”, aggiunge ancora Carlo. “Io sono sparita perché sono arrabbiata. Mi sono sentita presa a schiaffi da tutte le parti. Se dopo due mesi non sono riuscita a farti capire come sono, io non torno”, replica Cecilia. Carlo, però, è convinto che Cecilia non sia tornata per non deludere il pubblico. “Se pensi questo di me, puoi andartene a quel paese perché a me della gente non frega niente”, sbotta Cecilia che sembra decisa a non tornare. “Cosa provi per me?”, chiede Carlo. “Ion non provo, sento delle sensazioni quando sto con te”, risponde ancora Cecilia. “Stavolta tocca a te dimostrare qualcosa a me”, conclude Carlo prima di andare via.

CARLO PIETROPOLI E CECILIA ZAGARRIGO, LITE A UOMINI E DONNE CON MARIANNA

Cecilia Zagarrigo torna così in puntata e, dopo essersi accomodata, spiega i motivi per i quali non è mai tornata in trasmissione prima del passo che Carlo ha fatto nei suoi confronti. “Io la scorsa volta non sono non venuta in puntata per dare corda alla gente. L’unica cosa che mi recrimino è di non essere riuscita ad essere me stessa nella scorsa puntata”. “Sei un’attrice nata”, la provoca Marianna Vertola. “Perché sei venuta un’altra volta qua?” – chiede Mariana che poi attacca anche Carlo – “Tu, poi, sei proprio ridicolo. Vai a Milano da lei e non fai un’esterna con me. Io questo percorso lo sto facendo con il cuore, ma non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno. Sei ridicola”, sbotta Marianna, furiosa sia con la Zagarrigo che con Carlo che afferma di non averla portata in esterna. “Tu non te ne vuoi proprio andare, sei pazza di questa sedia”, aggiunge ancora Marianna lanciando una frecciatina a Cecilia – “di Carlo non te ne frega niente, ti interessano solo le telecamere”, conclude la Vertola.





© RIPRODUZIONE RISERVATA