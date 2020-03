Carlo Pietropoli, lite con Daniele e Lorenzo/ Uomini e Donne: “sei un viziato”

Tra Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro non corre buon sangue. Nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, i due tronisti torneranno a litigare coinvolgendo nella discussione anche Lorenzo Riccardi che punterà il dito contro Carlo. Tutto comincerà con l’esterna di Carlo e Ginevra, la corteggiatrice che è stata rifiutata da Daniele, stanco di vederla uscire anche con il collega. In esterna, Carlo e Ginevra hanno parlato a lungo di Daniele che Pietropoli, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, definisce “un arrogante e un viziato per aver costretto Ginevra a scegliere”. Le parole di Carlo, in studio, scateneranno la dura reazione di Daniele Dal Moro che replicherà a Carlo chiedendogli su quali basi gli dà del viziato dal momento che tra i due non c’è alcun tipo di rapporto.

CARLO PIETROPOLI E DANIELE DAL MORO, LITE A UOMINI E DONNE: LORENZO RICCARDI ATTACCA

Carlo Pietropoli non cambia idea su Daniele Dal Moro: il tronista è convinto che il collega veronese sia un viziato e che, dal modo che ha di rapportarsi alle corteggiatrici, sembra che tutto gli sia dovuto. Le etichette che riceverà da Carlo, scatenerà la dura reazione di Daniele che accuserà Carlo di essere un maleducato. Contro Pietropoli si scaglierà anche Lorenzo Riccardi che accuserà il tronista di non essere interessato realmente alle sue corteggiatrici al punto da definirlo “cuore di pietra” dopo aver visto la sua reazione glaciale di fronte alle lacrime di Cecilia Zagarrigo. L’opinione di Lorenzo darà il via ad un acceso botta e risposta tra il tronista e l’opinionista che darà ragione a Daniele Dal Moro.

