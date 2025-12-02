Carlo Ponti Jr, il figlio di Sophia Loren si racconta in collegamento con La Volta Buona: “Sempre stata vicina al popolo”.

Tra attesa per il Festival di Sanremo e racconti nostalgici sui grandi della musica, arriva a La Volta Buona, in collegamento da Los Angeles, il maestro Carlo Ponti Jr, figlio di Sophia Loren. Il racconto si incastona immediatamente sulla natura dell’attrice e diva del cinema mondiale; quella sua capacità magistrale di unire fama e amore per la famiglia, successo e vicinanza al popolo, sono gli aspetti che lo stesso maestro riconosce e celebra nel rapporto tra madre e figlio.

“Mamma ha sempre bilanciato fama e famiglia, non è una donna nata in ricchezza e forse anche per questo è sempre stata vicina al popolo”, queste le parole di Carlo Ponti jr – figlio di Sophia Loren – che sottolinea proprio come il successo non abbia mutato l’attaccamento della leggendaria attrice alla famiglia e alle radici umane.

Carlo Ponti Jr, il figlio di Sophia Loren a La Volta Buona: “Al mio fianco nelle scelte personali e professionali…”

Il racconto del figlio di Sophia Loren – in collegamento con La Volta Buona – prosegue con il dualismo madre-leggenda. Il maestro Carlo Ponti Jr. ha sottolineato come per lui, in maniera naturale, abbia sempre dominato l’immagine dell’attrice in qualità di madre piuttosto che per la sua essenza da diva e icona. “Non ho mai realizzato la leggendarietà di mia madre perchè è sempre stata così; quando mi chiedono quando mi sono accorto di tutto non so rispondere. Il suo essere diva è sempre stato qualcosa di normale per me, semplicemente mia madre”. Un legame speciale, un rapporto genitore-figlio tanto semplice quanto viscerale: “Vicina a me, nelle scelte e nella carriera, un privilegio essere suo figlio”.