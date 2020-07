Carlo Ponti, marito Sophia Loren/ “Quella che sono oggi lo devo a lui”

Carlo Ponti è stato il grande amore della vita di Sophia Loren. A confermarlo ancora una volta è stata l’attrice Premio Oscar ospite di “A raccontare comincia tu” di Raffaella Carrà su Rai3. Il produttore cinematografico, in realtà, prima di sposarsi con la bella Sophia era già sposato con Giuliana Fiastri da cui ha avuto due figli: Guendalina Ponti e Alessandro “Alex” Ponti. L’incontro con la giovanissima attrice Sophia Loren stravolge la vita del produttore cinematografico che perde completamente la testa per lei: Sophia ha solo 16 anni, ma i due sono destinati a stare insieme. Nonostante il clamore mediatico e le accuse di bigamia, Carlo Ponti ottiene nel 1956 il divorzio dalla prima moglie Giuliana in Messico. Una volta ottenuto il divorzio l’anno dopo, per la precisione il 17 settembre 1957, il produttore cinematografico si unisce in matrimonio per procura con la Loren. Alcuni anno dopo i due rientrano in Italia dove vengono accusati di bigamia, ma negano di essersi sposati. Così nel 1962 il produttore cinematografico riceve l’annullamento del primo matrimonio con Giuliana Fiastri e tre anni dopo il divorzio. Una volta “legalmente libero”, Carlo Ponti sposa la sua amata Sophia Loren il 9 aprile 1966. Un amore importantissimo suggellato anche dalla nascita di due figli: Carlo Ponti, Jr e Edoardo Ponti.

Sophia Loren: “Carlo Ponti è stato l’uomo della mia vita”

L’amore tra Sophia Loren e Carlo Ponti alla fine ha vinto su tutto e tutti. Ha vinto sulle accuse di bigamia, ma anche sulla morte se consideriamo le bellissime parole con cui l’attrice Premio Oscar per il film “La Ciociara” ha ricordato l’amato marito. “È stato l’uomo della mia vita” ha detto la Loren ospite del Festival Lumière di Lione dove è stata celebrata per il film diretto da Vittorio De Sica. Non solo, parlando proprio dello splendido rapporto vissuto col marito ha detto: “lui mi ha capita, non sarei mai stata quella che sono oggi se non lo avessi incontrato. Non sapevo cosa stessi facendo, non ero un’attrice”. Un incontro che le ha cambiato per sempre la vita e che l’ha spinta anche a rifiutare il corteggiamento di Cary Grant che provò a conquistarla durante un periodo di crisi vissuto con il marito Carlo Ponti. Nonostante quel piccolo momento no però la Loren restò fedele all’amato compagno su cui ha detto: “era la mia famiglia, con la sua morte ho perso un pezzo di me stessa”.



