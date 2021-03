Carlo Romano “Ciao Darwin a spasso nel tempo”/ La nascita dell’Uomo Rebus: tra gaffe e risate…

Carlo Romano è tra i protagonisti di Ciao Darwin 8 nella sfida Belli Vs Brutti. Il 33enne romano si è fatto notare nel gruppo dei “brutti” in modo particolare quando Madre Natura l’ha prescelto come rappresentante della categoria per la sfida “viaggio nel tempo”. Sin dal primo momento il 33enne si è fatto notare strappando più di una risata ai telespettatori visto che, una volta che è stata selezionato da Madre Natura, Carlo ha debuttato dicendo “accetto la prova” con il conduttore Paolo Bonolis che ha replicato: “Carlo non devi accettare la prova, sei obbligato a farla. Non è la prova di coraggio”. Accetta la prova di viaggio nel tempo, Carlo si è sfidato con Miryea Stabile regalando momenti di grande ilarità e risate al pubblico di Canale 5 e non solo. Il concorrente durante la sfida nel tempo ha dato prova di avere delle buone conoscenze in materia di storia e geologia sbagliando però diverse risposte durante alcuni rebus.

Sara Vulinovic, Thomas Flaim è il suo fidanzato?/ Sparite online tracce della coppia

Carlo Romano e il Premio a Ciao Darwin

La partecipazione di Carlo Romano “brutto” di Ciao Darwin 8 non è passata certo inosservata visto che il concorrente protagonista della sfida “belli contro brutti” ha vinto anche un Premio Speciale. “Buonasera a tutti, grazie per avermi fatto vincere questo Premio” ha detto il 33enne romano che durante il suo “viaggio nel tempo” ha saputo conquistare i telespettatori con la sua simpatia. Nonostante la sfida nella prova “a Spasso nel tempo” non sia andata benissimo, Carlo Romano è riuscito a farsi notare dal pubblico. Carlo, infatti, ha perso la sfida contro Miryea Stabile concorrente della squadra dei belli, ma nonostante ciò è riuscito a vincere il premio Miglior Performance durante i Ciao Darwin Award. Un riconoscimento importate per Carlo Romano conosciuto anche con il nome di Uomo Rebus assegnatogli da Paolo Bonolis proprio durante la sua partecipazione al programma.

LEGGI ANCHE:

CIAO DARWIN, BELLI VS BRUTTI/ Diretta, Madre Natura fa impazzire Bonolis (Replica)Youma Diakite/ Quella volta che fu vittima di stalking...

© RIPRODUZIONE RISERVATA