Carlo Rovelli, chi è e vita privata/ Tra i “migliori pensatori del mondo” perché…

Carlo Rovelli, chi è l’ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa

C’è anche Carlo Rovelli tra gli ospiti di Che Tempo che Fa, noto fisico e saggista italiano, specializzato in fisica teorica. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che ha lavorato in Italia e negli Stati Uniti e attualmente è docente in Francia all’Università di Aix-Marseille. La sua attività scientifica si estende nel settore della gravità quantistica a loop (Loop Quantum Gravity), di cui è uno dei fondatori. Per diverso tempo Carlo Rovelli ha trattato anche storia e filosofia della scienza, occupandosi di nascita del pensiero scientifico e soprattutto della posizione di Anassimandro nello sviluppo della riflessione scientifica dell’umanità.

Carlo Rovelli è anche un affermato scrittore, ha infatti realizzato diversi libri di divulgazione scientifica, tra cui Sette brevi lezioni di fisica, libro di grande successo tradotto in 41 lingue e in grado di superare il milione di copie vendute. Nel 2019 Carlo Rovelli è stato inserito nella lista dei 100 migliori pensatori del mondo («Global Thinkers») dalla rivista Foreign Policy, grazie alla realizzazione del saggio L’ordine del tempo.

Carlo Rovelli, la teoria della gravità quantistica a loop (loop quantum gravity)

Carlo Rovelli è apprezzato soprattutto per i suoi contributi al problema della gravità quantistica. Grazie alla fruttuosa collaborazione con Lee Smolin e Abhay Ashtekar, ha dato origine alla teoria della gravità quantistica a loop (loop quantum gravity), considerata attualmente una delle principali linee di ricerca teoriche per descrivere le proprietà quantistiche dello spazio e del tempo. La teoria elaborata dal noto fisico è oggi uno degli approcci più studiati al problema, dopo la teoria delle stringhe.

Basti pensare che i gruppi di lavoro impegnati su questo approccio sono una cinquantina nel mondo e includono alcune centinaia di scienziati. Insomma, gli argomenti sul tavolo sono davvero tanti in vista dell’ospitata a Che Tempo che Fa, dove Fazio cercherà di scoprire il mondo di Carlo Rovelli e qualcosa in più sulla sua vita privata.











