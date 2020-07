Carlo Siano, il tentatore di Anna farà ingelosire Andrea?/ “Ti piace stare con me, dì la verità…”

Carlo Siano sta tenendo il gioco ad Anna: a Temptation Island 2020, il Tentatore le sta dando una mano per far ingelosire il fidanzato Andrea. Il gioco sta superando ogni limite, anche perchè il ragazzo, di contro, è a conoscenza del piano della sua lei. “Conoscendo Anna, lei vuole che io vada di là a prendermela“, ha detto Andrea agli altri fidanzati, di fronte all’ennesimo video, “io ora resto qui. Arrivo a fine percorso e vedremo cosa accadrà“. Ignara di tutto, Valeria ha invece già dichiarato le sue intenzioni: “Lo voglio far morire. Voglio che lui al falò mi dica che l’ho fatto stare male”. Quanto sta accadendo intanto sta dando la possibilità ad Andrea di comprendere la sua scala di valori, di scegliere se stesso prima di ogni altra cosa. “Il fastidio c’è”, ha aggiunto, “ma so che sono provocazioni. Non sono arrabbiato, ma dispiaciuto”. La delusione quindi si sta facendo strada nel fidanzato di Anna: ormai i giochi volgono al termine. La puntata finale è dietro l’angolo e non possiamo davvero escludere nulla. Nemmeno che Andrea decida di andare contro i sentimenti che sente e guardare altrove.

Carlo Siano, dalla finzione nascerà qualcosa a Temptation Island?

Carlo Siano concede ad Anna baci e abbracci che non sfuggono al pubblico di Temptation Island 2020. Dalla finzione nascerà qualcosa di più? Molti telespettatori si stanno chiedendo se la farsa che i due stanno mettendo in piedi ai danni del fidanzato di lei, Andrea, si trasformerà presto in qualcosa di concreto. Niente è escluso, anche se Anna sembra sempre più proiettata verso la vendetta a priori nei confronti del suo compagno. È stata chiara fin da subito: vuole un altro figlio, sposarsi. Cose che Andrea non nega di volere, ma che di certo non vede nel suo futuro immediato. Durante la gira al mare, Carlo e Anna si sono divertiti parecchio, forti di quella ‘follia’ che si riconoscono entrambi. “Allora organizzo altre esterne, a sorpresa”, gli ha detto lui prima di abbracciarlo. “Ti piace stare con me, dì la verità”, ha detto lui. “Sei stato una scoperta, è partita male. […] Fortuna che ci sei”, ha replicato Anna, “ho trovato una persona veramente bella, pulita, che mi ascolta”. Per Carlo è stato spontaneo baciarla sulla guancia, mentre continuava a stringerla a sè. Anche Anna ha ricambiato con altri baci, sempre casti: la dolcezza del Single l’ha colpita ed è felice di averlo conosciuto. Clicca qui per guardare il video di Carlo e Anna.



