Carlo Siano, tentatore Anna Boschetti/ Bacio in arrivo? (Temptation Island)

Carlo Siano è il tentatore di Temptation Island 2020 che ha instaurato un rapporto con Anna Boschetti e che sta facendo infuriare Andrea, il fidanzato di quest’ultima. Il tentatore sta rispettando totalmente il proprio ruolo all’interno del villaggio rapportandosi con Anna e trascorrendo molto tempo con lei. La Boschetti, a sua volta, sta sfruttando l’avvenenza del suo tentatore per scatenare la gelosia di Andrea e convincere il fidanzato ad avere un figlio. Pazzo di gelosia, Andrea si è anche scagliato contro il tentatore nel corso della quarta puntata. Se nelle precedenti puntate Andrea aveva mostrato solidarietà nei confronti di Carlo, convinto che fosse una pedina nelle mani di Anna, nel corso della scorsa puntata ha perso letteralmente la testa. “Fatti la tua vita con Carletto, quello là. Vallo a chiamare e fatti la tua vita”, ha detto un Battistelli furioso con Anna che si sta sempre più lasciando andare con Carlo.

CARLO SIANO, ANNA BOSCHETTI LO STA ILLUDENDO?

Carlo è uno dei tentatori più in vista di Temptation Island 2020. Anna Boschetti, pur flirtando con lui, non prova assolutamente niente e sta facendo tutto per far ingelosire il fidanzato Andrea. Un piano, quello di Anna, di cui Carlo non sa niente al punto che, nella scorsa puntata, Antonella Elia, durante una chiacchierata con gli altri tentatori, lo ha difeso vedendo in lui un ragazzo “puro e tenero”. Anna, dunque, sta illudendo Siano? Il tentatore si sta davvero legando ad Anna o è consapevole di essere una semplice pedina nelle sue mani per ottenere ciò che desidera? La verità potrebbe arrivare già questa sera, nel corso della quinta puntata di Temptation Island 2020. Qualcuno, tuttavia, non esclude che Anna, pur di ottenere ciò che sogna, possa superare il limite con Carlo. Ci sarà, dunque, un bacio tra il tentatore e la Boschetti?



