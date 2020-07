Carlo Siano: “Usato da Anna Boschetti a Temptation Island”/ “Al posto di Andrea…”

Carlo Siano, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine nel numero in edicola dal 31 luglio, ripercorre la sua avventura come tentatore di Temptation Island 2020. Durante le sei puntate del programma di Filippo Bisciglia, Carlo ha avuto un flirt con Anna Boschetti la quale, però, si è avvicinata a lei per far ingelosire il fidanzato Andrea. Dopo aver rivisto le puntate in tv e aver scoperto la strategia messa in atto da Anna, Carlo Siano non nasconde la propria delusione. “Mi sono sentito usato perché è brutto sentirsi dire che si viene visti come un mezzo per ottenere qualcosa da un’altra persona. Non credo che questo sia il modo più giusto per portare avanti una storia d’amore e fare dei passi avanti. Sono rimasto molto amareggiato e onestamente oggi, di lei, non mi resta un buon ricordo”, ha raccontato Carlo.

CARLO SIANO: “AL POSTO DI ANDREA AVREI LASCIATO ANNA BOSCHETTI”

Carlo Siano non nasconde la propria delusione nei confronti di Anna Boschetti che, il tentatore di Temptation Island 2020 ha definito “poco furba” avendo svelato davanti alle telecamere la propria strategia. “Sono molto deluso e spero che le nostre strade si separino definitivamente […] Dopo aver visto le puntate da casa e aver scoperto che era tutta una montatura studiata a tavolino non desidero nella mia vita qualcuno che si comporti come lei. Ha avuto un atteggiamento egoista“, ha dichiarato il tentatore. Carlo, poi, si è detto pronto ad incontrare Andrea per chiedergli scusa: “Poi però non è accettabile che si usino le persone come oggetti per il proprio tornaconto e che si faccia soffrire il proprio compagno volutamente. I figli non dovrebbero nascere con questi presupposti. Io l’avrei lasciata all’istante senza. Per due volte Anna ha dimostrato un atteggiamento troppo machiavellico. Andrea è sicuramente molto innamorato ma dovrebbe imparare a mettere davanti se stesso e il suo bene”, ha concluso il tentatore.



