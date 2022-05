Carlo Smuraglia è morto/ Presidente onorario dell’Anpi aveva 98 anni

Lutto nel mondo Anpi. Oggi, martedì 31 maggio, è morto Carlo Smuraglia. L’ex presidente nazionale dei partigiani è venuto a mancare all’età di 98 anni. Senatore per tre legislature, era stato in precedenza presidente del Consiglio regionale della Lombardia. In passato, inoltre, fu componente del Consiglio superiore della magistratura, per la precisione dal 1986 al 1990.

I funerali di Carlo Smuraglia si terranno nella Casa della Memoria che lui stesso ha contribuito ad istituire. Come reso noto dall’Ansa, la famiglia del defunto ha chiesto una cerimonia sobria con pochi interventi. Ricordiamo che alla Casa della Memoria sono già stati salutati il presidente Aned Gianfranco Maris e l’ex presidente nazionale Anpi Tino Casali, entrambi scomparsi nel 2015.

CORDOGLIO PER LA MORTE DI CARLO SMURAGLIA

“Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l’appassionata partecipazione alla Resistenza, lo strenuo impegno per la piena attuazione della Costituzione, dei diritti, della democrazia”, l’omaggio dell’Anpi a Carlo Smuraglia: “Tutta l’Anpi, nel ricordare l’umanità, la sapienza e la forza con cui Carlo ha presieduto l’Associazione, si stringe al dolore della moglie Enrica, dei figli e dei nipoti”. Tanti i volti politici che hanno voluto dedicare un pensiero al partigiano, a partire dal sindaco di Milano Beppe Sala: “La scomparsa di Carlo Smuraglia, presidente onorario di Anpi Nazionale, è una triste notizia per Milano e per il Paese. Il suo impegno per la libertà e la democrazia, per la difesa dell’uguaglianza e dei diritti, lascia un segno nella storia della nostra città”. Queste, invece, le parole del segretario dem Enrico Letta riportate da Italpress: “Inizieremo questa segreteria con un minuto di silenzio in memoria di Carlo Smuraglia che è stato non solo un grande parlamentare e un grande esperto di diritto, ma soprattutto un grande presidente dell’Anpi. Il suo insegnamento, la sua memoria, la sua testimonianza rimarranno e vogliamo portarle avanti, le porteremo avanti soprattutto all’attenzione delle nuove generazioni”.

