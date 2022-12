Carlo Vanni, amico di Eros Ramazzotti/ “Quando acquistò la sua prima tastiera…”

Carlo Vanni, uno degli amici più cari di Eros Ramazzotti, è intervenuto nel corso della puntata odierna di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier. L’uomo, di professione vigile del fuoco (presta servizio a Torino, ndr), ha inviato un videomessaggio all’amico di sempre, nel quale ha ricordato con lui i momenti migliori trascorsi in compagnia dell’artista: “Siamo amici da sempre, siamo cresciuti insieme da quando avevamo 5 o 6 anni. Nel 1984 ha spiccato il volo a livello musicale, ma abbiamo condiviso tutto”.

EROS RAMAZZOTTI, IL SUO AMICO CARLO VANNI: “SONO COME UN FRATELLO PER LUI”

Carlo Vanni, nel prosieguo del suo contributo audiovisivo, ha svelato un aneddoto che lo lega a Eros Ramazzotti e agli esordi musicali di quest’ultimo: “Ricordo quando andò a comprarsi la prima tastiera in un negozio del centro di Roma. Era tardi, prendemmo la metro e percorremmo via Cavour in una frazione di secondo. Quando lui ebbe questa sua tastiera tra le mani, che era il suo sogno, aveva negli occhi una felicità incredibile, perché aveva capito che quella era il suo inizio della sua carriera professionale. Caro Eros, io sono come un fratello per te, sono uno dei tuoi fans da sempre, dal 1984. Daje!”.

