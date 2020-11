Carlo Verdone/ Arresto in mutande e mal di pancia ad alta quota con Claudia Gerini

Ieri sera, domenica 15 novembre, Carlo Verdone è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. L’attore romano, che domani martedì 17 novembre compirà 70 anni, si è collegato con gli studi Rai per una lunga chiacchierata: “Ho 70 anni, non mi vergogno di dire l’età. Li porto bene? Forse perché non prendo mai il sole, me lo disse un dermatologo. Festeggerò da solo, che devo fare? Aspetteremo tempi migliori!”, ha ironizzato Verdone rivelando di essere a casa da marzo e di uscire solo per giocare la schedina e andare in pasticceria. Verdone ha regalato al pubblico una serie di aneddoti divertenti sui set di alcuni dei suoi film. Verdone ha ricordato quando l’attrice Veronica Miriel di “Un sacco bello” si gettò senza vestiti nella fontana di Piazza Navona: “Fu una cosa drammatica. Uno gli rubò i jeans. Lei rimase in slip e la portai a casa sulla Lambretta, con tutti i coatti che ci correvano dietro e ci urlavano ‘Fammela toccà’”. Sempre sul set del suo primo film da regista, Verdone era costretto a cambiarsi all’aperto e fu fermato dalla polizia: “La produzione era sparita, fui portato in commissariato e mi vennero a prendere là, Sergio Leone venne e mise le cose a posto”.

CARLO VERDONE: LA DISAVVENTURA CON CLAUDIA GERINI

Non meno esilarante la disavventura con Claudia Gerini sul set di “Viaggi di nozze”. Dopo aver girato una scena a Forte dei Marmi, Verdone propose all’attrice di fare un giro sulle Alpi Apuane. Arrivati in alto i due hanno risentito di aver mangiato un gelato e sono corsi ai ripari: “Lei scappò dietro un blocco di marmo, io dietro un altro. Si sente a un certo punto un’esplosione tremenda. Si vedono dei blocchi di marmo cadere. Stavano levando i blocchi di marmo con la dinamite”. Prima di scappare un operaio gli urlò: “Certe cose fatele in camera da letto”. Verdone ha infine dato anche qualche informazione sull’uscita del suo nuovo film, “Si vive una volta sola” interpretato da Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Max Tortora e dallo stesso Verdone. L’attore e regista spera di poter uscire in sala per la prossima primavera.

“Salendo con la macchina, sentivo che c’era qualcosa che non andava. Arriviamo in alto e Claudia me fa ‘Avrei un problema, di pancia.’ ‘anche tu?’ ‘Eh si’.” Carlo Verdone racconta un aneddoto inedito con Claudia Gerini a #CTCF pic.twitter.com/Q31Hja2JNN — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 15, 2020





