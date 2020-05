Carlo Verdone contro James Pallotta/ “E’ senza entusiasmo: troppe bugie, club debole”

Pubblicità

Non ha davvero peli sulla lingua Carlo Verdone quando si tratta della Roma, squadra di cui è tifosissimo e che pure è stata al centro di una lunga chiacchierata occorsa ai microfoni di Non è la Radio. L’attore romano, ergendosi in difesa dei colori che ama, ne ha avuto per tutti: vittima preferita del duro attacco è stato però il presidente del club giallorosso James Pallotta, accusato di essere un presidente “senza entusiasmo” e di aver portato alla crisi la società oltre che di aver indebolito fortemente lo stesso spogliatoio. Le accuse sono certo ben pesanti e tutte sono dettate dalla preoccupazione da vero tifoso, che Verdone nutre per il club del cuore, la Roma: “Chi comanda alla Roma? Tutti e nessuno. Sicuramente il presidente, ma per interposta persona. La Roma è una squadra mortificata, che sa quello che può fare, anche con un bravo allenatore come Fonseca, ma i veri gioielli li abbiamo dati via”.

VERDONE CONTRO PALLOTTA: BUGIE SUI GIOCATORI, CLUB DEBOLE

E proprio sulle tante star che negli ultimi anni hanno lasciato Trigoria, che Verdone parte per lanciare l’ennesima accusa a Pallotta e alla dirigenza della Roma, “rea” di aver ceduto giocatori importanti per ripianare i guai finanziari. Uno scenario già occorso in passato e che pure rischia di ritornare: “ La Roma è molto indebitata, il pericolo maggiore è dover cedere un gioiello come Zaniolo. Sarebbe una tragedia, l’ennesimo giocatore di talento ceduto”. Nel suo intervento Verdone ricorda di tanti esempi, di giocatori ceduti per questioni economiche, come Salah, su cui si aveva fatto pesare la volontà stessa del giocatore di perseguire altre strade, a mo’ di scusa: “Dopo le cessione di Salah e poi anche degli altri, tutti dicevano che era Salah a voler andare via, ma non è vero. Salah voleva restare, invece ci hanno fatto credere che lui volesse andare via. Abbiamo ceduto giocatori con cui potevamo davvero vincere qualcosa, e che oggi vincono altrove. Avevamo l’oro in mano e non c’è rimasto niente”. Tante bugie dunque, che l’attore ammette di non digerire affatto: per Verdone i giocatori di talento come Zaniolo devono rimanere alla Roma e la dirigenza e Pallotta in primis, dovrebbero garantire uno spogliatoio di qualità, mostrando anche più attaccamento ai colori



