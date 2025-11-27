Carlo Verdone: dalle nozze con l'ex moglie Gianna Scarpelli fino alla nascita dei due figli. Poi il divorzio. Ora ha un'altra compagna?

Tra gli attori più amati del panorama italiano cinematografico c’è Carlo Verdone, che solo pochi giorni fa è stato festeggiato per un giorno come sindaco di Roma. Attore amatissimo, Carlo è anche molto privato per quel che riguarda la sua vita privata. L’artista, infatti, non parla molto spesso della sua vita sentimentale e per questa ragione non è chiaro se ci sia o meno una donna nella sua vita. Da anni ormai Verdone è divorziato dalla sua ex moglie, Gianna, con la quale ha avuto due figli. Una relazione che ha portato appunto a tappe importanti, come il matrimonio e poi l’arrivo dei suoi ragazzi ai quali Carlo è legatissimo.

Dopo la fine della storia con Gianna, Carlo e la sua ex moglie sono rimasti in buoni rapporti ma non hanno mai reso note le ragioni che abbiano portato il loro matrimonio a finire. Notoriamente riservati, sia l’attore che la sua ex moglie non hanno rivelato cosa li abbia portati a separarsi. Al di là di questo, però, è noto che tra loro sia rimasto un grande rispetto e un bene che va oltre il rapporto d’amore. I due hanno continuato ad essere due genitori uniti e presenti per il bene dei loro due figli, Giulia e Paolo, i suoi grandi amori. “Gianna e io abbiamo cercato di andare il più possibile d’accordo per i figli” ha raccontato proprio Verdone, che con la ex moglie ha dunque un bel rapporto.

Carlo Verdone ha una nuova compagna? Una nuova donna nella sua vita

Dopo la separazione dalla sua ex moglie, arrivata ormai tanti anni fa, nella vita di Carlo Verdone è arrivato un nuovo amore? A quanto pare ci sarebbe una nuova compagna nella sua vita: si tratterebbe di Corinna Jiga, sua collega. A quanto pare i due si conoscono dal 2006 e starebbero insieme da almeno sei anni. Un amore che Carlo ha sempre tenuto nascosto per proteggerlo dal gossip. Una storia che tra l’altro non ha mai confermato personalmente ma che appare ormai certa, viste le foto che ritraggono entrambi insieme in diverse occasioni.