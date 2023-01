Carlo Verdone e Corinna fidanzati?/ Gossip esplode dopo foto a Sabaudia: niente baci…

Carlo Verdone e Corinna: esplode il gossip

Novità nella vita sentimentale di Carlo Verdone? Il settimanale Chi, nella rubrica Chicche di gossip pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 25 gennaio, pubblica le foto dell’attore e regista in compagnia di una donna di nome Corinna con cui era stato sorpreso dal settimanale Diva e Donna che aveva pubblicato a sua volta una foto. “L’attore e regista, 72 anni, sulla propria vita privata è sempre stato riservato. Ma ora, in questa immagine che fa parte di un servizio più ampio, ecco Verdone con il suo nuovo amore. Lei si chiama Corinna e gli ha fatto battere il cuore”, scriveva Diva e Donna pubblicando la foto anche su Instagram.

Oggi, a sorprendere Verdone e Corinna insieme è il settimanale Chi che li ha sorpresi a Sabaudia. Le foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini hanno così riacceso i riflettori sulla vita privata dell’attore.

Carlo Verdone e Corinna: le parole di Chi

Nessun bacio e nessun gesto d’affetto particolare tra Carlo Verdone e Corinna sorpresi a Sabaudia come si legge su Chi che scrive: “Niente baci, ma tanta intimità. Carlo Verdone è stato sorpreso ancora con la sua Corinna, questa volta durante una pausa della serie Vita da Carlo, che andrà in streaming su Amazon Prime. I radar di Chi l’avevano già intercettata nel 2019, ma i due si era conosciuti sul set del film Posti in piedi in Paradiso del 2012″.

Carlo Verdone, dunque, ha ritrovato l’amore con Corinna? Dopo la fine del matrimonio con Gianna Scarpelli, madre dei suoi figli Giulia e Paolo, con cui è stato sposato dal 1980 al 1996, l’attore e regista ha riaperto il cuore all’amore?

