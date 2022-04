Carlo Verdone, giudice a The Band/ “Cerco di seguire le nuove indicazioni musicali”

Il prossimo venerdì andrà in onda la prima puntata di “The Band”, lo show musicale condotto da Carlo Conti che vedrà in giuria alcuni volti noti dello spettacolo come Asia Argento, in passato giudice di X Factor, Gianna Nannini e Carlo Verdone, che ha raccontato di essersi preparato al nuovo compito da giurato prendendosi una pausa dalla scrittura della seconda stagione della sua serie televisiva “Vita da Carlo”.

Carlo Verdone, batterista e appassionato di musica, ha raccontato come le band che parteciperanno al talent show della Rai siano composte da musicisti non professionisti: “Nessuno è un vero professionista e tutti hanno un lavoro, ma suonano molto bene, hanno una grande passione. Se tra il pubblico televisivo o in sala ci sarà qualcuno che poi li vorrà contattare privatamente lo farà”.

Carlo Verdone giudice appassionato a The Band

Carlo Verdone, durante un’intervista a Radio Capital ha raccontato la sua esperienza con la musica, da ascoltatore e non solo: “Cerco di rinnovarmi, non rimango ancorato ai Pink Floyd o ai Led Zeppelin, quella musica probabilmente non tornerà più. Cerco anche di seguire le nuove indicazioni che offre adesso la musica internazionale se no diventi un nostalgico”.

Il nuovo show andrà in diretta dal Teatro Verdi di Montecatini Terme per rendere al meglio il senso del live con un pubblico vero in sala che assisterà alle performance dopo due anni in cui la musica dal vivo ha dovuto subire molte restrizioni e limitazioni a causa della pandemia.

