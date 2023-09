Carlo Verdone, in arrivo la seconda stagione de “Vita da Carlo”/ Novità sul cast e data di uscita

Carlo Verdone, dal successo sul grande schermo alla serie autobiografica “Vita da Carlo”

Carlo Verdone non necessita di presentazioni; il suo palmarès cinematografico parla per lui, così come i tanti personaggi interpretati nel corso degli anni. I suoi film sono un must dell’industria cinematografica italiana; conditi protagonisti che anche oggi possono essere attualizzati con fattezze e modi di fare che rispecchiano personalità di ogni genere. Il suo talento nell’ambito della recitazione è forte di un trasformismo degno di nota, e lo dimostra l’ultimo progetto: “Vita da Carlo”.

Bianco, rosso e Verdone, Rete 4/ Carlo Verdone e i suoi personaggi stra-cult, oggi, sabato 26 agosto 2023

“Vita da Carlo” è una serie autobiografica di Carlo Verdone – prodotta dalla Paramount+ – che rappresenta al meglio come l’attore sia riuscito a coniugare al meglio la sua esperienza con le nuove esigenze di intrattenimento legate ai giovani. Dopo il grande successo del primo atto, l’attore è pronto a portare sul canale anche la seconda stagione; disponibile sulla piattaforma digitale a partire dal prossimo 15 settembre.

In viaggio con papà, Rete 4/ Sordi e Verdone: magnifica coppia comica, in onda oggi, sabato 5 agosto 2023

Carlo Verdone, nel cast della seconda stagione di “Vita da Carlo” anche Zlatan Ibrahimovic

La seconda stagione di “Vita da Carlo” – serie autobiografica di Carlo Verdone – sarà ancora incentrata sul particolare mix tra realtà e finzione con protagonisti ascrivibili ai settori più disparati. L’attore vestirà ancora i panni di sé stesso con la consueta verve istrionica e comica; al suo fianco ci saranno ancora Sangiovanni – giovane cantante “nato” ad Amici di Maria De Filippi – e Ludovica Martino.

Come anticipato, spiccano nel cast della seconda stagione di “Vita da Carlo” – serie autobiografica di Carlo Verdone – alcuni volti che non sono propriamente vicini al mondo dello spettacolo. In particolare – come riporta The Hot Corn – potremo vedere tra i personaggi anche Zlatan Ibrahimovic, fresco di addio al calcio con la maglia del Milan. Saranno inoltre presenti tanti amici e colleghi dell’attore: da Christian De Sica a Gabriele Muccino, passando per Max Tortora, Monica Guerritore e Claudia Gerini.

Io, Loro e Lara, Rete 4/ Carlo Verdone in una commedia insolita, oggi, sabato 29 luglio 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA