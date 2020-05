Carlo Verdone: moglie, figli, sorella, quanto guadagna/ Domande più cercate sul web

Pubblicità

Chi è la moglie di Carlo Verdone?

Carlo Verdone, nel 1980, ha sposato Gianna Scarpelli. Un amore importante che ha portato alla nascita di due figli, ma che purtroppo è finito nel 1996 quando i due hanno scelto di separarsi. Nonostante siano passati tanti anni dalla separazione, Carlo Verdone e Gianna Scarpelli non hanno mai divorziato ufficialmente. L’amore è finito, ma non l’affetto al punto che, a distanza di anni, i due hanno ancora un ottimo rapporto, basato sull’affetto, sul rispetto e sulla stima reciproca. “Gianna e io abbiamo cercato di andare il più possibile d’accordo per i figli. E poi lei è una persona talmente affidabile. Gianna è stata accanto a mia madre negli ultimi giorni della sua malattia e lo stesso ha fatto con mio padre”, ha raccontato a Vanity Fair l’attore. Di Gianna Scarpelli, però, non si sa davvero nulla.

Chi sono i figli di Carlo Verdone?

Carlo Verdone ha due figli, Giulia e Paolo, nati dal matrimonio con Gianna Scarpelli. Giulia è nata il 21 gennaio 1986 e per un po’ ha provato a seguire le orme del padre stando dietro la macchina da presa. Ha lavorato anche come segretaria e assistente di produzione dei film Quando la notte, Mangia prega ama, Io, loro e Lara e Natale in crociera. Paolo, invece, nato nel 1988, ha deciso di prendere le distanze dal mondo del cinema scegliendo la strada diplomatica. “Avrebbe potuto fare l’attore, ne sarebbe stato in grado ma non ha voluto”, ha detto Carlo in un’intervista rilasciata ai microfoni del Maurizio Costanzo Show. Tra l’attore e regista e i due figli c’è un ottimo rapporto. Verdone, infatti, in alcune interviste, ha raccontato di fidarsi molto del lato critico dei figli a cui lascia leggere spesso i copioni dei suoi film. Con loro ha anche fatto una splendida vacanza in America.

Chi è la sorella di Carlo Verdone?

La sorella di Carlo Verdone si chiama Silvia ed è la moglie di Christian De Sica da cui ha avuto due figli, Brando e Maria Rosa. Degli inizi della splendida storia d’amore tra la sorella Silvia e Christian De Sica, Verdone ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Domenica In e svelando un retroscena su quello che, all’epoca, era il modo di fare del cognato. “Mio padre e mia madre erano preoccupati. Io gli avevo dato anche uno sganassone anche perché lui era un po’ farfallone e con Silvia usciva in auto di lusso in tempi in cui era pericoloso”. Preoccupazione che, tuttavia, non ha avuto ragion d’essere dal momento che il matrimonio tra Silvia e De Sica dura ancora oggi.

Quanto guadagna Carlo Verdone?

Quanto guadagna Carlo Verdone con un film? Una domanda a cui ha cercato di rispondere People With Money che ha eletto l’attore e regista italiano il più pagato attore al mondo. Secondo People With Money, tra aprile 2019 e aprile 2020, Verdone avrebbe incassato guadagni di 82 milioni di dollari un vantaggio di quasi 50 milioni di dollari sul suo concorrente più vicino come scrive il portale Mediamass che riporta la classifica su citata.



