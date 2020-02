Carlo Verdone/ “Non credo di aver dato fregature al pubblico” (Domenica In)

Carlo Verdone ospite a Domenica In di Mara Venier nella puntata di domenica 23 febbraio 2020. Il regista ed attore presenterà il nuovissimo film “Si vive una volta sola” in uscita nelle sale cinematografiche dal 27 febbraio. Un film corale in cui ha lavorato con grandissimi attori del panorama italiano e che ha presentato così durante l’anteprima tenutasi a Mestre alla stampa e al pubblico: “il film è la storia di una grande amicizia racconta di un’equipe chirurgica di grande talento, dalla vita privata disastrata, piena di solitudine e problemi. Tutto ciò emerge quando sono costretti a fare un viaggio: uno di loro ha un referto medico preoccupante. E in questo viaggio accadono molte cose”. Un film dedicato all’amicizia, un sentimento importantissimo che oggi è sempre più difficile da vivere e condividere. “Il film è un vero e proprio inno all’amicizia” – ha sottolineato Verdone precisando -“oggi abbiamo bisogno perché con i social siamo ormai tutti alla ricerca di contatti virtuali. La vera amicizia è quella fisica, che scarseggia purtroppo, in un mondo che si ritira sempre a casa davanti a smartphone e computer”.

Carlo Verdone: “ho voglia di condividere con altri attori”

“Si vive una volta sola” segna il ritorno al cinema di Carlo Verdone, il regista di tantissimi film di successo. Un film corale visto che Verdone ha voluto con sè grandissimi attori come Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora. “Dopo 27 film penso che la coralità sarà il mio futuro. In 43 anni ho fatto tanti film come protagonista, ma adesso ho voglia di condividere con altri attori” – ha dichiarato il regista che pensando alla sua carriera ha precisato – “non di fare un passo indietro, ma farne uno insieme a loro. Quando Giovanni Veronesi mi ha proposto questo soggetto, la fortuna ha voluto che Anna, Rocco e Max avessero il tempo libero per girare. Il cast è stato meraviglioso, abbiamo lavorato nel migliore dei modi, non potevo chiedere di meglio”. Il successo di Verdone è davvero inarrestabile; considerato uno dei registi ed attori più amati e seguiti dal pubblico, Carlo parlando del suo lavoro ha detto: “è stato un viaggio fantastico e continua ad esserlo. In una carriera ci sono film che riescono bene, altri meno. Penso tutto sommato che sia giusto così, a volte anche da un film minore trovi la forza di fare uno scarto maggiore. Non credo di aver dato fregature al pubblico”

Carlo Verdone: “Oggi è molto più difficile raccontare l’Italia”

Carlo Verdone nei suoi film ha raccontato di tutto: dall’amore alla bipolarità, dalla disabilità alla megalomania. “Ho cercato di raccontare questi decenni a mio modo, penso di averlo fatto sicuramente con onestà, non mi rimprovero niente” ha detto l’attore e regista che nn nasconde come i tempi moderni siano più difficili da raccontare per una serie di motivi tra cui la globalizzazione. “Oggi le persone sono tutte uguali. Stessi capelli, marche, tatuaggi, parole, alla fine c’è un appiattimento. Un “giovane Verdone” di oggi che volesse raccontare la società, farebbe fatica” ha detto l’attore e regista che ha anche precisato che a rendere ancora più complicate le cose c’è la mancanza di ottimismo: “è cambiata anche la gente, non c’è più quella predisposizione alla leggerezza, ed è difficile far ridere. Alla fine la globalizzazione ha portato anche tanta solitudine, rancore e diffidenza”. Nel film si parla anche di fede, un rapporto particolare che il regista ha raccontato così a Famiglia Cristiana: “io sono un credente, pur tra mille dubbi e problemi. Penso che il corpo serve a far crescere l’anima, a darle sensibilità e saggezza. Poi a un certo punto il corpo ci lascia e l’anima resta. Questa cosa l’avverto sempre di più. Così come sento sempre più forte la forza della preghiera, anche se per me pregare non significa recitare dieci Ave Marie e Padre Nostro. E’ un colloquio spesso mattutino o in un momento in cui niente mi può disturbare”. Il regista ha poi raccontato dalle pagine di Famiglia Cristiana di aver avuto modo di chiacchierare più volte anche con il cardinale Ersilio Tonini: “lui mi disse ogni tanto fai una telefonata a Dio, ma devi stare da solo, tranquillo e devi essere convinto che lui ti ascolta. Vedrai, troverai la forza per andare avanti”.



