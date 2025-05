Carlo Verdone, una carriera ‘benedetta’ dalla lungimiranza di Sergio Leone: “Gli devo molto…”

“Ridere per raccontare e raccontare per ridere”, lo presenta così Vincenzo Mollica a Domenica In in un’intervista di qualche settimana fa a Domenica In e riproposta oggi – 25 maggio 2025 – ne ‘Il meglio di…’. Stiamo parlando di Carlo Verdone; mattatore indiscusso del cinema italiano e maestro della risata come pochi nel suo tempo; i racconti si sprecano, sia in relazione al suo background familiare sia in riferimento alla sua carriera tra albori e successo.

La pietra miliare, senza dubbio, è stata l’incontro con Sergio Leone; il maestro della regia diresse il suo primo film, convinto da un intuito lungimirante. “Un sacco bello? Sergio Leone aveva visto 3 puntate di ‘No stop’ e rimase colpito dai personaggi; così decise che sarebbe stato il produttore del mio primo film”. Carlo Verdone ha poi aggiunto: “Un grandissimo del cinema che aiuta un ragazzo, ci aveva visto lungo; ho avuto davvero un colosso vicino a me dal punto di vista della regia, devo davvero molto a lui”.

Carlo Verdone a Domenica In: “Proprio in questi studi abbiamo girato ‘Un sacco bello’…”

Sempre a proposito di ‘Un sacco bello’, Carlo Verdone ha menzionato un retroscena quasi suggestivo: “Tutto ritorna, ogni volta che vengo qui mi emoziono perchè lo studio di ‘Domenica In’ era il salotto di ‘Un sacco bello’. Sono stato uno degli ultimi a sfruttare questi grandi studi che poi sono stati dati alla Rai”.

Il racconto si sposta poi alla sua famiglia, a Domenica In – come racconta ‘Il meglio di…’ – Carlo Verdone aveva presentato in maniera unica il rapporto con i suoi genitori e soprattutto la loro essenza. Il modo migliore non poteva che essere un aneddoto divertente; un giradischi nuovo, una serata con tanti volti altisonanti della musica classica e una irruzione imprevista degli zii tanto amanti della vita mondana. “… Fecero irruzione in casa mia, erano 10 donne e 10 uomini… I miei genitori si vergognano per mesi, c’erano tanti intellettuali, papà si incavolò moltissimo!”

Carlo Verdone e il racconto di papà Mario: “Mi disse: ‘Il mondo sta cambiando…’

Tanto di ciò che ha costruito Carlo Verdone nel tempo dipende dai valori veicolati dai suoi genitori. In particolare dal papà, Mario, che in un momento di delusione offrì al figlio un’occasione che poteva cambiargli la vita: “Fui bocciato in quarto ginnasio per condotta, papà portò la batteria in cantina. Mamma era più gentile ma papà non mi voleva proprio parlare, si sentì quasi tradito…”. Però, circa un mese dopo, decise di regalargli il primo concerto in Italia dei Beatles, idoli dell’attore: “Papà disse: ‘Il mondo sta cambiando, influenzerà tutte le arti’”.