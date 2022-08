Carlo Verdone/ Christian De Sica svela “ce l’aveva con me perché uscivo con sua sorella”

Carlo Verdone, la carriera e il terrore provato all’aeroporto di Londra

Carlo Verdone è un attore, regista e comico italiano. Classe 1950, è conosciutissimo soprattutto per alcuni dei suoi successi cinematografici più importanti come: “Compagni di scuola”, “Maledetto il giorno che ti ho incontrato”, “Io, loro e Lara” e molti altri. Un talento che nasce quando era molto giovane e che gli permette di entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e poi di cimentarsi in cortometraggi e lungometraggi.

Oltre alla passione per il cinema, l’attore ama molto il teatro e si cimenta anche nella scrittura, cosa che si può notare anche dando un’occhiata al suo profilo Instagram, che è pieno di descrizioni particolari e pensieri ben scritti dell’attore. Un’altra piccola “fissa” di Carlo Verdone è quella per le medicine, rassicurante da un lato ma che poco tempo fa gli ha creato non pochi problemi. Come riportano molti giornali, l’attore si trovava all’aeroporto di Londra quando è stato fermato per della polvere bianca sulla valigia. Nonostante Carlo cercasse di spiegare che quella era solo polvere di magnesio, è stato sottoposto a molti controlli e hanno analizzato quella polvere bianca che era fuoriuscita dalla bustina all’interno della valigia, constatando in fine che si trattava solo di un medicinale.

La vita sentimentale di Carlo Verdone e il rapporto con la sorella e Christian De Sica

Carlo Verdone è uno degli ospiti del programma di Rai 1: “Una serata fra amici”, che vede come protagonista proprio il cognato, Christian De Sica. La sua vita sentimentale non è stata molto felice, si è innamorato e ha sposato Gianna Scarpelli nel 1980 ma poi i due si sono separati. Nonostante ciò la storia d’amore con Gianna gli ha regalato due figli: Giulia e Paolo. Carlo è molto legato alla sorella Silvia Verdone, sin da piccoli hanno avuto un legame molto stretto e anche per questo quando l’amico e collega Christian De Sica ha cercato di conquistarla a soli 14 anni, lui si è molto arrabbiato.

Christian aveva 21 anni e lei era molto più piccola, ma la cosa che più di tutte fece infuriare Carlo fu il pensiero del collega come donnaiolo. De Sica aveva raccontato così il loro “litigio”: “Una volta mi sono scontrato con Carlo Verdone davanti a casa mia. Lui dice che mi ha menato, invece ci siamo solo strattonati, ce l’aveva con me perché uscivo con sua sorella. ‘Tu sei un pu***niere, esci con mia sorella che ha la coda di cavallo, è piccola!’. Erano solo fatti familiari, non c’era nulla di professionale”. Col tempo Christian ha dimostrato tutta la sua serietà sposando Silvia e tra i due attori si è creato un legame di forte amicizia e stima reciproca.











