Carlos Alcaraz single dopo la fine del suo amore con l’ex fidanzata Maria Gonzalez Gimenez?

Non sono solo le sue prodezze nel campo da tennis ad attirare le attenzioni del grande pubblico, ma anche la sua vita privata e sentimentale. Carlos Alcaraz continua a catalizzare l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di gossip, che si domandano se nella sua vita ci sia una fidanzata o meno. Ebbene, attualmente lo spagnolo sarebbe felicemente single. Dopo la rottura con la storica compagna, Maria Gonzalez Gimenez, Carlos Alcaraz si sarebbe preso un periodo di pausa per quanto riguarda i sentimenti.

Hanspeter e Siglinde, chi sono i genitori di Jannik Sinner/ Presenti ma sempre dietro le quinte perché...

Non è risaputo se ci siano state o se ci siano al momento delle frequentazioni in corso, ma non molto tempo fa si era parlato di un presunto flirt con la cantante Ana Mena e di un’amicizia con la tennista Emma Raducanu. Tutti rumor che sono rimasti tali e che solo il tempo è riuscito a sgonfiare.

Carlos Alcaraz, chi è la fidanzata? L’amicizia speciale con Emma Raducanu

Citavamo dunque l’amicizia con Emma Raducanu, che Carlos Alcaraz conosce dal 2021. Qualcuno ha ipotizzato che tra i due fosse nato qualcosa in più di una semplice amicizia, ma i diretti interessati non hanno mai confermato i rumor. “Abbiamo una buona intesa”, si era limitata a dire lei in una intervista. “Ci conosciamo da qualche anno. Ci siamo conosciuti nel 2021 a Wimbledon, ricordo che Carlos giocava sempre il giorno prima di me: lo vedevo vincere e questo mi motivava a fare lo stesso.”, le sue parole di grande ammirazione per lo spagnolo.

Amici 24, Anna Pettinelli rivede Nicolò Filippucci e non si trattiene: “Bello che sei!”/ “Visto ovunque”

“Abbiamo un ottimo rapporto e ci conosciamo da tempo”, la conferma di Alcaraz..Insomma, i due tennisti si stimano profondamente l’un l’altro ma non sembrano essere andati oltre. E infatti per il momento tutto tace sul fronte della vita amorosa del tennista.