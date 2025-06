Carlos Alcaraz si gioca la finale del Roland Garros contro Jannik Sinner, il forte tennista spagnolo proverà nuovamente a mettere al tappeto il rivale e numero uno al mondo. E se le doti tecniche del fuoriclasse sono ormai note a tutti, la vita privata di Alcaraz è invece più avvolta nel mistero. In passato il tennista è stato accostato alla cantante e connazionale Ana Mena, con la quale si vocifera abbia avuto un flirt o poco più.

Negli ultimi mesi Carlos Alcaraz è invece tornato a parlare del suo attuale stato sentimentale, ammettendo le difficoltà nel trovare una relazione per uno sportivo spesso e volentieri a spasso per il mondo: “È complicato non restare mai nello stesso posto, è difficile trovare la persona che può condividere le cose con te se ti trovi sempre in parti diverse del mondo“. Ad oggi dunque non è stato ancora possibile trovare una donna speciale per Alcaraz, vedremo cosa riserverà la vita al giovane tennista classe 2003.

Carlos Alcaraz ha una fidanzata? “Non è facile”

Sempre nel corso di una vecchia intervista, il fuoriclasse spagnolo e numero due del mondo nel ranking ATP, ha ribadito e confermato le difficoltà nel trovare una fidanzata, nonostante magari il cuore e la mente lo stiano portando in quella direzione. “E’ capitato più volte di ridere con persone a me vicine, quando ho scoperto che tre o quattro giocatori si sono fidanzati durante la sosta invernale. Pensavo che sarebbe stato il mio turno, ma non ancora” ha raccontato Carlos Alcaraz.

In passato, oltre al gossip su Ana Mena, Carlos Alcaraz ha avuto una relazione con Maria Gonzalez Gimenez, ma dopo la fine della loro storia trovare una relazione stabile si è rivelato molto più complicato del previsto.

