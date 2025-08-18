Carlos Alcaraz è fidanzato? La vita privata del campione del tennis

Questa sera, 18 agosto, ci sarà un’altra epica sfida destinata ad entrare nella storia del tennis tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Dopo il Roland Garros e Wimbledon, i due si affronteranno nella finale al Masters 1000 di Cincinnati e i tifosi non vedono l’ora di scoprire chi l’avrà vinta questa volta. Negli ultimi anni, Alcaraz è riuscito ad entrare nell’olimpo nel tennis, collezionando Slam e successi prestigiosi nonostante la sua giovane età. Ma, al di là dei trionfi sul campo, cosa si sa davvero della sua vita privata?

A quanto pare, al momento, il giovane spagnolo è single. In diverse interviste, infatti, ha dichiarato di non avere una fidanzata, dato che è molto difficile far coincidere i numerosi viaggi legati al suo lavoro con una relazione stabile. “Sto cercando qualcuno, ma è difficile per un tennista trovare la persona giusta perché si è sempre in movimento”, ha detto al The Sunday Times. In passato, però, è stato legato a Maria Gonzalez Gimenez, una studentessa di Giurisprudenza di Murcia, città natale del campione. Nel 2021, però, con l’ascesa di Alcaraz, la loro relazione è giunta al termine.

Carlos Alcaraz e Lola Marandel: la verità sul loro presunto flirt

Sebbene Carlos Alcaraz non abbia da tempo una relazione stabile, il tennista è stato comunque coinvolto in diversi gossip. Difatti, negli anni sono emerse diverse indiscrezioni su suoi possibile flirt, tra cui quello con la modella spagnola Melodie Penalver e la cantante Ana Mena. Nell’ultimo periodo, poi, si è parlato di un feeling speciale con la tennista francese Lola Marandel. I due sono stati protagonisti di interviste e botta e risposta social diventate virale, scatenando i media.