Carlos Corona difende mamma Nina Moric/ Video: “Luigi Favoloso violento con me e lei”

Dopo il botta e risposta fatto di pesanti accuse tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, la modella di origine croata tira in ballo anche suo figlio Carlos Maria Corona. Il figlio di Fabrizio Corona ha scelto di metterci la faccia e dire la sua versione dei fatti in merito alle presunte violenze subite da lui e sua madre da parte di Favoloso. Così, in una serie di stories (che potete vedere qui) condivise attraverso il profilo ufficiale della Moric, Carlos conferma le dichiarazioni già fatte da sua madre. “Volevo chiarire che la questione tra me, mia mamme e Luigi deve essere ristabilita in modo più chiaro – esordisce il ragazzo, che motiva – perché attualmente, dato che la verità che si è espressa in televisione è una verità parziale”.

Carlos Corona conferma la versione della mamma Nina Moric: “Violenze da parte di Luigi Favoloso”

Carlos Corona esamina in profondità la questione per poi confermare la versione data da sua madre Nina Moric: “Le violenze su mia madre, di tipo sia fisico che psicologico ci sono state. – ammette il ragazzo – Io lo posso affermare ma dato che molti sono scettici, se non hanno prove tangibili non credono, e nel mio caso c’è stato un episodio di violenza.” Sul finale tiene poi a chiarire un’altra questione: “Inoltre un ultimo ragguaglio: volevo dire che le parole espresse da Michele e Loredana (padre e madre Luigi Favoloso, ndr) non sono inerenti al caso di mia mamma”. Il figlio di Fabrizio Corona si riferisce agli insulti di carattere estetico ricevuti ieri, a Live non è la D’Urso, da Nina. “Mia madre ha caratteristiche genetiche di questo tipo” aggiunge Carlos, invitando poi tutti a cercare la verità nelle cose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA