Carlos Corona e Francesco Chiofalo, nuovo fidanzato ed ex Antonella Fiordelisi/ “Con lei perso tempo”

Carlos Corona è il nuovo fidanzato di Antonella Fiordelisi. Il figlio di Fabrizio Corona è stato beccato, pochi giorni fa, in compagnia della giovane modella ed influencer a Milano. Almeno per il momento i due sembrano aver deciso di vivere la loro storia al riparo dalle telecamere. Anche se chiaramente è ancora presto per capire che “strategia” adotteranno per il futuro.

D’altra parte la loro sembra una coppia freschissima e addirittura insospettabile, se non fosse per le foto pubblicate dal magazine Oggi nelle scorse settimane, quando sono stati pizzicati appunto in atteggiamenti molto affettuosi. Curioso che qualcuno – in quegli scatti – abbia notato un’incredibile somiglianza tra Antonella Fiordelisi e la madre di Carlos Corona, Nina Moric. Chi invece sembra non interessato alla privacy sentimentale, è l’ex fidanzato della schermitrice, Francesco Chiofalo.

In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Francesco Chiofalo ha detto di aver perso un sacco di tempo dietro alla sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi. “Quella con Drusilla invece è una storia importante”, ha spiegato orgoglioso il modello. Il passato sembra davvero alle spalle, ora che ‘Lenticchio’ sembra unicamente concentrato sul futuro e innamorato di Drusilla Gucci: “Sento un forte desiderio di sposarmi e poi anche di diventare padre. Ho perso un sacco di tempo dietro a Selvaggia e Antonella e mi sono ritrovato con un pugno di mosche. Quella con Drusilla è una storia importante”.

