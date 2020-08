Carlos Corona frase omofoba sui social/ Nina Moric lo riprende: “Vergognati”

Carlos Corona seguendo l’esempio sbagliato del padre Fabrizio Corona ha deciso di provocare pubblicando un messaggio sbagliato sui social. “La determinazione è tutto nella vita. Se non avete le palle, siete delle checche” dice Carlos Maria Corona che sul suo profilo Instagram si definisce “The Real”. Il figlio di Fabrizio Corona e di Nina Moric ha deciso di provocare il popolo dei social proprio come faceva il padre puntando il dito contro le checche e non solo. Il diciottenne, infatti, si è ripreso dopo una serie di allenamenti per i bicipiti intendo a fare il verso alla camera, a digrignare i denti e dare lezioni motivazionali in pieno stile Fabrizio Corona. Le sue lezioni però non sono affatto state gradite dal popolo di Instagram e dei social che lo hanno criticato, ma tra le tante critiche ecco arrivare anche quelle della mamma Nina Moric.

Nina Moric rimprovera il figlio Carlos Corona: “Sono addolorata”

Le provocazioni social di Carlos Maria non sono affatto piaciute alla madre Nina Moric che proprio via social ha rimproverato il figlio avuto da Fabrizio Corona. “Vergognati per quello che dici” – esordisce la modella croata che prosegue dicendo – “e siccome non trovo parole per l’imbarazzo e il disappunto che provo verso di te, riprendo le parole di nostro Signore e mi viene da dire “Padre, perdonalo, perché non sa quello che fa”. Ma non finisce qui, visto che la Moric poi scrive un lunghissimo messaggio: “sono addolorata nel vedere mio figlio Carlos acquisire questi atteggiamenti, ma soprattutto un linguaggio che non è assolutamente in linea con quella che è stata l’educazione che mi sono premurata di dargli in questi anni. Mi manca il Carlos Maria che mi leggeva e argomentava i saggi di filosofia, mi manca il ragazzo che ho visto crescere giorno dopo giorno e diventare un uomo migliore di quello che potessi immaginare. Da te ho imparato che nella vita la bontà, il perdono, sono i verdi dardi di luce per sconfiggere ogni male. Questa aggressività nei modi e nelle parle non ti appartengono. Torna ad essere quello che eri. Un ragazzo meraviglioso”.



