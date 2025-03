Carlos Diaz Gandia, il coreografo di Gaia è diventato virale sui social per il video- coreografia di “Chiamo io Chiamo tu”, super hit della cantante italo-brasiliana presentata al Festival di Sanremo 2025. Una popolarità travolgente per il coreografo che può vantare collaborazioni importanti: da Mahmood a Will Smith, anche se il suo nome è balzato alla fama dopo un video pubblicato sul profilo Instagram di Gaia. Proprio la cantante, intervistata da Superguida Tv, ha commentato la fama del suo coreografo: “sono molto felice che la sua energia e la potenza abbia aiutato il brano ad diventare virale arrivando a così tante persone”.

Il coreografo spagnolo a soli 30 anni è diventato uno dei più richiesti e ricercati complice quel “Tichita-tà-tà” che è diventato talmente virale e contagioso da renderlo una star! In realtà dietro c’è tanta gavetta che dalla Spagna gli ha permesso di farsi conoscere ed apprezzare in tutto il mondo.

Carlos Diaz Gandia, il coreografo diventato virale con il video di Gaia

Quel “Tichita-tà-tà” ha cambiato la vita “social” di Carlos Diaz Gandia, il coreografo di Gaia, che si è ritrovato improvvisamente su tutti i social, magazine e quotidiani. “Ho aumentato un botto i miei follower su Instagram” – ha dichiarato il coreografo dalla pagine di Vanity Fair. A parte il Tichita-tà-tà, Carlos ha tanti progetti che bollono in pentola: una performance con Mahmood e un tour con Will Smith. “Una delle situazioni più professionali della mia vita, Will è una vera icona” – ha detto Carlos che è stato contattato dall’entourage dell’ex Principe di Bel Air per l’evento spagnolo La velada del año.

Infine impossibile non parlare di Gaia, la cantante di “Chiamo io Chiamo tu”, il cui video l’ha reso una star sui social: “lei ha molto talento e ha un enorme potenziale nel ballo. I suoi movimenti sono organici e naturali”.