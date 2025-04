Lui si chiama Carlos Diaz Gandia e se per tanti prima di Sanremo non era nessuno, dopo la pubblicazione di un video sul profilo di Gaia, il suo nome e il suo volto hanno fatto il giro del web. Il coreografo, originario della Spagna dove è nato nel 1995, è l’artista che ha costruito coreografie di gran successo come quelle di Mahmood, di “Tuta Gold”, e appunto di “Chiamo io chiami tu” di Gaia, ma non soltanto: il coreografo ha lavorato con tantissimi cantanti italiani e non.

Il filmato in cui Carlos Diaz Gandia guida infatti l’artista italo-brasiliana è diventato davvero virale e il successo che ha ottenuto lo ha portato ad essere riconosciuto anche in strada, diventando una star. Ma cosa sappiamo del coreografo spagnolo, dietro il successo di tanti videoclip di cantanti conosciuti e amati? E soprattutto, Carlos Diaz Gandia è fidanzato?

Innanzitutto partiamo da un presupposto: fino a qualche settimana fa, Carlos Diaz Gandia non era un personaggio famoso, ma un grande artista dietro e tanti videoclip di gran successo ma la sua vita privata era tale e non di dominio pubblico. Non sono dunque tantissime le informazioni in merito al coreografo e a quello che è il suo privato ma se sappiamo qualcosa lo dobbiamo proprio a lui, che ne ha parlato di recente.

Carlos Diaz Gandia è fidanzato? La recente rivelazione

Carlos Diaz Gandia è fidanzato? In una recente intervista a Fanpage, quando gli veniva chiesto se avrebbe preso parte a Che tempo che fa all’interno del cast, come proposto da Fabio Fazio, il coreografo ha replicato: “Lavoro già a un livello pazzesco. La mia famiglia e il mio fidanzato mi dicono che sono matto perché lavoro tutto il tempo. Ci tengo alla qualità e non voglio impegni eccessivi”. Questo, dunque, ci fa capire che nella vita del coreografo ci sia qualcuno, una persona speciale che si preoccupa per lui.

