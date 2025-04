E’ bastato un video pubblicato su Instagram per rendere Carlos Diaz Gandia virale su tutti i social. Il coreografo di Gaia è uno dei personaggi più richiesti e ricercati del momento e al grido di ” tiki-ta, tiki-ta, tiki-ta, ka-ka” è pronto a raccontarsi nella nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La coreografia per il video di “Chiamo io chiami tu”, super hit di Gaia presentata al Festival di Sanremo 2025, l’ha trasformato in un personaggio molto amato. Dalle pagine del Corriere della Sera ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo quel video: “ovunque vado c’è chi mi riconosce e mi chiede una foto. Prima vedevo le persone fermare gli artisti con cui lavoro, ma finora nessuno aveva mai fermato il coreografo”. I social sono un potentissimo mezzo di comunicazione e la conferma arriva dal grandissimo successo riscontrato da Carlos che ha visto il suo profilo Instagram crescere a dismisura.

Ma come è nato il video diventato virale sui social con più di 7 milioni di View? “Tutto è successo quando la truccatrice di Gaia ha deciso di fare questo video in cui ballavo” ha raccontato Carlos che nemmeno si era accorto della cosa!

Carlos Diaz Gandia, il coreografo di Gaia diventato virale per il video di “Chiamo io chiami tu”

Il nome di Carlos Diaz Gandia in realtà non è nuovo nell’ambiente discografico e musicale, visto che lo scorso anno ha curato la coreografia di Tuta Gold di Mahmood: “una coreografia che ha creato il panico nei social network, ma io al massimo venivo taggato”. Questa volta però con Gaia è stato diverso, visto che l’attenzione dei social si è spostata su di lei al punto da ricevere centinaia di messaggi. “La gente mi dice cose bellissime” – dice il coreografo che è dispiaciuto solo dei commenti ricevuti circa la sua fisicità. “Nonostante la mia carriera di coreografo, a volte il discorso si esaurisce attorno al mio corpo” – ha precisato Carlos che è felice di come è, ma giustamente come tutti è rimasto stranito dai commenti di odio ricevuti dagli haters.

La danza è entrata molto presto nella sua vita: “ballavo tutto il giorno da quando ero bambino” – ha raccontato il coreografo con tanto studio e determinazione ha trasformato una passione in un lavoro che l’ha portato a collaborare anche con Will Smith. A chi gli chiede se possono ballare tutti, Carlos non ha alcun dubbio: “Assolutamente sì. Anche io ho iniziato senza aspettative, l’ho fatto solo per gioia”.