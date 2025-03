Continua l’onda del successo per il coreografo virale Carlos Diaz Gandia. Il professionista, finito sotto i riflettori per un video su TikTok in cui guidava la cantante Gaia Gozzi durante la sua esibizione di “Chiamo io, chiami tu”, al ritmo di “shop, shap, taka tà, tiki tà, boom”, è stato ospite negli ultimi giorni in diversi programmi televisivi, tra cui a Che Tempo Che Fa. Classe 1995, per il Campione Hip Hop International è arrivata una proposta di lavoro da parte di Fabio Fazio: ha accettato oppure l’ha declinata? Ma soprattutto di cosa si tratta?

Carlos Diaz Gandia a CTCF nel cast fisso: la decisione di Fabio Fazio

Ci avviamo verso il termine dell’attuale stagione televisiva, ma c’è ancora un po’ di tempo per fare delle scelte che possono portare beneficio anche in termini Auditel. Fazio ha scelto di arruolare Carlos Diaz nel cast di Che Tempo Che Fa. Lo spagnolo farà parte del segmento “Il Tavolo” e in una intervista a Fanpage ha commentato il suo debutto come ospite in trasmissione: “L’esperienza con Fazio è stata molto carina, è stato gentilissimo, ci ha detto: ‘Dai, dobbiamo fare qualcosa insieme’. Io ho risposto: ‘Sì, let’s go'”. Nel suo lavoro è sempre stato abituato a stare dietro le telecamere, “ora mi stanno chiedendo di fare televisione, è stato scioccante”.

Sulla vita privata di Carlos Diaz Gandia non si hanno molte informazioni nonostante la sua fama a livello mondiale. Il ballerino rimane molto riservato per quanto riguarda la sua sfera intima e privata. Nella sua intervista rilasciata a Fanpage, però, ha dichiarato implicitamente di avere un compagno. L’ha fatto quando ha svelato che la sua famiglia e il suo fidanzato gli stanno dicendo, soprattutto in questo ultimo periodo, di essere un matto perché lavora tutto il tempo. Il lavoro per Carlos è fondamentale poiché tiene alla qualità di ciò che realizza. Fino a ora ci è riuscito visti i successi coreografici di Mahmood, Gaia e altri artisti.