Carlos Ghosn, chi è?/ Ex ad Nissan-Renault in fuga dal Giappone

Arrestato per evasione fiscale nonostante abbia gridato la sua innocenza, Carlos Ghosn è attualmente in fuga dal Giappone: l’ex amministratore delegato di Nissan-Renault è in Libano e chiede giustizia. Ma chi è il super imprenditore brasiliano? Nato nel 1954 da una famiglia di origine libanese – Paese dove si trova attualmente – Ghosn si è laureato in Ingegneria alla École polytechnique di Parigi ed ha iniziato a lavorare alla Michelin. Assunto nel 1978, nel giro di pochi anni ha rivestito il ruolo di presidente e amministratore delegato di Michelin Nord America. Passato alla Renault, nel 1996 è stato nominato amministratore delegato della Nissan Motor in Giappone nel 1999 dopo l’acquisto da parte della Régie del 44% dell’azienda. Nel 2005 diventa ad del gruppo Renault. Nell’aprile del 2017 lascia vacante la poltrona per sposare il progetto di alleanza Renault-Nissan dopo l’acquisto di una quota di minoranza di Mitsubishi.

CHI E’ CARLOS GHOSN

Per Carlos Ghosn le cose sono cambiate nel novembre del 2018: l’imprenditore viene arrestato a Tokyo per alcuni illeciti finanziari. Di pochi giorni fa, 30 dicembre 2019, la notizia della sua fuga a Beirut: «Sono scappato dall’ingiustizia e dalla persecuzione politica». Una situazione delicatissima, che vede protagonista uno dei volti più importanti del mondo dell’imprenditoria. Ghosn, infatti, è considerato uno dei manager migliori in circolazione, anche se non sono mancati altri scontri con le autorità. Nel 2015, a esempio, ebbe uno scontro con le autorità francesi, Paese azionista del 15% della Renault. Come Ceo di Nissan, il brasiliano ha guadagnato da aprile 2016 a marzo 2018 quasi 1,1 miliardi di yen, circa 8,8 milioni di euro.

