Carlos González e Carmen Marzoli: chi sono i genitori di Oriana Marzoli/ Il difficile rapporto col padre e…

Carlos González e Carmen Marzoli: chi sono i genitori di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli è l’unica figlia di Carlos González e Carmen Marzoli. Oriana è nata in Venezuela dove i genitori vivevano prima di trasferirsi definitivamente a Madrid quando Oriana aveva 12 anni. Il matrimonio tra i genitori di Oriana non è durato per tutta la vita. I due, infatti, si sono separati e Oriana è cresciuta con la madre con cui ha un rapporto meraviglioso e che considera la sua migliore amica. Del padre di Oriana, invece, non si sa molto. Pare che l’uomo sia un avvocato e che non abbia mai approvato la scelta di Oriana di lavorare nel mondo dello spettacolo.

La prima fan della Marzoli, invece, è stata la madre come ha raccontato la stessa Oriana. «Capisce che è il mio lavoro e un modo molto rispettabile per fare soldi, perché non faccio niente di male. È la mia fan numero uno e quando sono in un reality show, gestisce il mio account Twitter e Instagram come se fosse me», le parole di Oriana sul rapporto con la madre.

I genitori di Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 2022

Carmen Marzoli ha già fatto una sorpresa ad Oriana Marzoli incontrandola nella casa del Grande Fratello Vip 2022. La donna, tuttavia, questa sera, tornerà nella casa per fare un nuovo regalo alla figlia in occasione del suo 31esimo compleanno. La vera sorpresa per Oriana, tuttavia, arriverà da papà Carlos che, sebbene non sia mai stato d’accordo con le sue scelte televisive, questa sera, per festeggiare il suo 31esimo compleanno, si farà vivo con la figlia.

Sarà una doppia sorpresa davvero unica e speciale quella che il Grande Fratello Vip ha confezionato per la prima finalista della settima edizione. Non si sa, tuttavia, se il padre di Oriana sarà nella casa di Cinecittà o le invierà un semplice messaggio attraverso una lettera o un video.

